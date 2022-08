Leo Resch gestorben: Trauer in Böheimkirchen

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Leo Resch ist tot. Mit ihm verliert die Gemeinde nicht nur eine nie versiegende Quelle an Ideen, sondern auch einen leidenschaftlichen, vielfältigen und sensiblen Menschen.

Resch wurde in Wien geboren, wo der gelernte Grafiker als Dekorateur an den großen Einkaufhäusern gearbeitet hat. Seine Heimat hat Leo Resch im Schloss Neutenstein in Untergrafendorf gefunden, das auch als Namensgeber für die von ihm gegründete Theatergruppe „Neutensteiner“ fungierte. Die Schlosstaverne wurde einige Zeit von ihm geführt.

Legendär sind sein „Historischer Umzug“ zur 1.000-Jahr- Feier von Böheimkirchen 1985 oder die Kinderoper „Hänsel und Gretel“ in der Hauptschule. Unzählige Reisen führten Leo Resch nach Sri Lanka, wo er Kraft tanken und zur Ruhe kommen konnte. Bis zuletzt war er maßgeblich am Erscheinen des „Rundblicks“ beteiligt.

