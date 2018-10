Ihre viele kreativen Facetten zeigen die Mitglieder des St. Pöltner Künstlerbundes im Rahmen der 72. Jahresausstellung im Stadtmuseum – von der Zeichnung über Acryl-Malereien und Collagen bis hin zur Installation.

Noch bis zur Finissage am Freitag, 16. November, um 16 Uhr zeigen die 20 Künstler ihre Arbeiten. Am letzten Tag wird dann auch der Adolf-Peschek-Publikumspreis an jenen Kunstschaffenden übergeben, der die meisten Votings von Museumsgästen bekommt.

Der Adolf-Peschek-Jury-Preis wurde bereits bei der Ausstellungseröffnung überreicht: Für seine kreative Arbeit wurde in diesem Jahr der St. Pöltner Künstler Mark Rossell mit der Auszeichnung bedacht.