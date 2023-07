Grundkonzept für Tangente St. Pölten bleibt unverändert

Erst im März hatte Christoph Gurk mit Kolleginnen und Kollegen die ersten Programmpunkte für die Tangente St. Pölten, die 2024 stattfinden wird, präsentiert. Jetzt ist er weg. „Der Vertrag mit Christoph Gurk wurde wegen unauflösbarer Differenzen zwischen der Geschäftsführung der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH (NÖKU) und dem künstlerischen Leiter in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst“, hieß es in einer Aussendung. „Wir haben Ordnungsbedingungen, seit 20 Jahren. Die sind einzuhalten und das war auch so kommuniziert“, sagt Paul Gessl, der Sprecher der NÖKU-Geschäftsführung.

Gefährdet sei die Umsetzung des Festivals für Gegenwartskultur aber durch die personelle Veränderung nicht. „Die Planungsschritte werden ordnungsgemäß fortgesetzt“, betont Gessl. Im November soll wie geplant das Programm präsentiert werden. Das Grundkonzept der Tangente sei eingetaktet und bleibe unverändert. Übernehmen wird die weitere Programmierung das Kuratorenteam unter der Leitung von Tarun Kade, der seit März Programm- und Produktionsdramaturg im Team ist. „Er hat auch die Letztentscheidung.“ Unterstützend soll auch der kürzlich eingerichtete künstlerische Beirat bestehend aus Bettina Masuch, Marie Rötzer und Constanze Eiselt wirken. „Die Kolleginnen haben allesamt Führungspositionen in Kultureinrichtungen von St. Pölten. Sie sollen das Kuratorenteam unterstützen beim Ankommen in St. Pölten“, betont Gessl.

Derzeit sind noch einige Stellen vakant. 25 Mitarbeitende sind es aktuell. Unterstützung bekommen diese auch von den Mitarbeitenden der Landesausstellung, die 2024 nicht stattfinden wird. „Da gibt es Ressourcen, die wir nützen können“, weiß Gessl.

Tangente St. Pölten präsentiert sich

Am 11. Juli stellt sich die Tangente der Plattform St. Pölten vor. Dort will man erklären, was die Tangente ist und auch in den Kontext mit Kinderkunstlabor, der ehemaligen Synagoge und der Eröffnung des Domplatzes setzen. „Das sind alles Beischiffe im Rahmen einer großen Flotte, der Tangente“, betont Gessl.