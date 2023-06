1.500 Marillenknödel aus St. Pölten mundeten bei Triathlon in Roth

Die Veranstalter des Triathlons in Roth kooperieren seit Jahren mit Christoph Schwarz und seinem Challenge-Team St. Pölten. Der Event in Deutschland ist der Klassiker in der Szene. „Ein einzigartiges Event“, schwärmt Schwarz, der in diesem Jahr mithalf, es noch ein wenig „besonderer“ zu machen. Denn gemeinsam mit St. Pöltens Neo-Tourismuschef Stefan Bauer und Matthias Strunz, dem Patron des Gasthaus Figl in Ratzersdorf, sorgte man für ein absolutes Highlight: Die traditionelle Nudelparty wurde nämlich mit nicht weniger als 1.500 Marillenknödel versüßt.

„Wir sind sicherlich 15 Stunden in der Küche gestanden und haben Knödel geformt“, so Strunz, der dann gemeinsam mit seinem Lehrling Philip Pelzer mit einem Kühlwagen aufbrach und die süße Spezialität ins 460 Kilometer entfernte Frankenland brachte. „Dort hat es dann nicht so lange gedauert, bis alle verputzt waren“, lacht St. Pöltens Gastro-Chef, der vor Ort übrigens gleich für das nächste Jahr wieder verpflichtet wurde. Man sieht – die NÖ Landeshauptstadt hat einmal mehr einen bleibenden Eindruck bei unserem „Lieblingsnachbarn“ hinterlassen. Und so mancher Roth-Teilnehmer überlegt jetzt auch schon, sich höchstpersönlich in St. Pölten umzuschauen … und sich natürlich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Man sieht, was so ein Marillenknödel alles bewirken kann!