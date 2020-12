Im April 2022 soll es so weit sein und die neue Zentrale der Raiffeisenbank hinter dem Bahnhof eröffnen. Darin wird sich auch der Raiffeisen-Corner befinden. Nun wurde auch der Betreiber bekannt: Das Team der Lokale Café Schubert, Café Emmi und vormals Vinzenz Pauli.

Auf etwa 150 Quadratmetern werden 70 Gäste im neuen Gourmet-Eck Platz finden. „Wir werden hier wieder ,Local Heroes‘ vor den Vorhang holen“, bleibt Michael Glöckel seiner Linie treu, vor allem Produkte regionaler Betriebe zu verwenden. Der Kaffee wird in der Spezialitätenrösterei von Felix Teiretzbacher am Alpenbahnhof veredelt. Milchprodukte und auch Bio-Eis kommen vom regionalen Bio-Bauern Hansinger. Das Fleisch stammt vom Hofstettner Betrieb von Ernst Strohmaier. Aber auch ein großer Teil der restlichen Waren wird von den zahlreichen Bauern des St. Pöltner Wochenmarktes immer frisch am Domplatz bezogen. „Das wird sich wie ein roter Faden im neuen Lokal weiterspinnen“, so Visionär Matthias Nolz. Dietmar Kirchner-Schindele feilt derweil noch am Konzept, die Zeit bis zur Eröffnung werde noch intensiv genutzt, um das endgültige Konzept zu kreieren.

Froh über den Gastro-Partner ist jedenfalls Raiffeisen-Geschäftsleiter Thomas Schauer: „Wir sind sehr froh, solche Profis mit an Bord zu haben, davon profitieren auch viele regionale Feinspitze.“ Einzig der Name des neuen Lokals ist noch ungewiss.