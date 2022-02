Erste Schritte in St. Pölten: Trauer um Reinhard Schwabenitzky

Die Serien „Ein echter Wiener geht nicht unter“, „Kaisermühlen-Blues“ und „Oben ohne“ sind heute noch vielen ein Begriff. Der kürzlich verstorbene Reinhard Schwabenitzky zeichnete für die Regie und Drehbuch verantwortlich. Schwabenitzky tat seine ersten schauspielerischen Schritte am St. Pöltner Landestheater unter der Regie seines Vaters Gerhard Klingenberg.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

NÖN-Sonderlob 1952 für „kleinen Klingenberg“

Auf NÖN-Anfrage förderte der Leiter des Stadtmuseums und des Stadtarchivs Thomas Pulle alte Dokumente zutage über das Engagement von Klingenberg von 1950 bis 1953 am Stadttheater. „Er begann hier mit 21 Jahren und legte damit die Grundsteine für seine große Karriere am Theater, die ihn bis in die Direktion des Burgtheaters geführt hat“, berichtet Pulle.

Unter der Regie seines Vaters spielte Reinhard Klingenberg, später Schwabenitzky, seine ersten Rollen. Etwa bei der Inszenierung der Komödie „Das Kuckucksei“ im März 1952. Auch die NÖ Nachrichten erwähnten den „kleinen Klingenberg“ in der Theaterkritik, denn ihm gebühre ein Sonderlob.

Mit zwölf Jahren spielte Schwabenitzky seine erste kleine Rolle in einem Fernsehspiel seines Vaters. Das weckte in ihm die Begeisterung für den Film. Später studierte Schwabenitzky an der heutigen Filmakademie Wien Kamera und Regie. Er schrieb mit seinen Serien Fernsehgeschichte.

Schwabenitzky lebte mit seiner Ehefrau Elfi Eschke im Salzburger Flachgau. Er verstarb im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden