Sommerprogramm in der Region St. Pölten: Von Ballett bis Festival

Region St. Pölten Ein vielfältiges Programm erwartet das kulturinteressierte Publikum im Sommer. Jazz im HofVon 24. bis 26. August findet im Innenhof des Stadtmuseums Jazz im Hof statt. An allen drei Veranstaltungstagen starten die Konzerte um 19.30 Uhr. Am Donnerstag treten das Jelena Popržan Quartett sowie Gina Schwarz & Multiphonics 8 auf, die eine Hommage an Nick Drake bringen. Am Freitag geht es weiter mit Yaron Herman mit Solo Piano und dem Tuba Trio. Den Abschluss am Samstag machen Alpha Trianguli mit 180 Seconds to a New World und Shake Stew mit Heat. SommerTheaterParkNoch bis Sonntag, 16. Juli, gibt es Ballett und Klassik im SommerTheaterPark in Wagram. Das Handlungsballett „Romeo und Julia“ wird am 7., 8., 14. und 15. Juli jeweils um 20 Uhr gezeigt. Das internationale Ballettmeeting, bei dem junge Talente und internationale Künstlerinnen und Künstler den Tanz feiern, geht am 9. Juli über die Bühne. Karl Eichinger bringt mit den Wiener Instrumentalsolisten am 13. Juli ein klassisches Konzert nach Wagram. Das Finale am 16. Juli macht die Sommernachtsgala mit Natalia Ushakova und dem Savaria Symphonieorchester. Live-Event im Open-Air-KinoNeben Programm-Kino gibt es im Sommer auch einige Live-Events im Open-Air-Kino des Cinema Paradiso am Rathausplatz. Am 13. Juli sind Cari Cari zu Gast, am 19. Juli geben Molden & Seiler feat. Das Frauenorchester ein Konzert und am 3. August tritt Lemo auf. FrequencyVon 17. bis 19. August wird St. Pölten wieder zur Festivalstadt, wenn Menschen aus ganz Europa in die Landeshauptstadt strömen, um beim Frequency dabei zu sein. Headliner wie Die Ärzte, Imagine Dragons, Kraftklub, Armin Van Buuren, Electric Callboy, K.I.Z, Limp Bizkit und Macklemore werden sich dort die Ehre geben. Genaue Infos zu den Bands gibt es auf www.frequency.at.Musik.STP-FeSTPvalNach zwei ausverkauften Jahren geht das musik.stp-FeSTPval in die dritte Runde. Am 28. Juli treten das Tom Gomez Duo, Traincorn, Slooga, Salamirecorder & The HiFi Phonos, SchikK, Litha, Martin Rotheneder & Band und DJ Lichtfels auf. Einlass ist um 15 Uhr. Los geht's um 16 Uhr. Ost-West-MusikfestDer Schwerpunkt des Ost-West-Musikfests liegt heuer auf Italien. Nächster Termin ist am Sonntag, 16. Juli, um 11 Uhr im Schloss Heiligenkreuz-Gutenbrunn mit dem Thema „Die musikalische Soiree im Salon Ende 1800“. Weltliche Orgelmusik gibt es am Sonntag, 23. Juli, um 16 Uhr in der Stiftskirche in Göttweig. Das Finale des Internationalen Beethoven-Violinwettbewerbes findet am Samstag, 29. Juli, um 18.30 Uhr in der Villa im Südpark statt. Tags darauf, 30. Juli, gibt es ebendort um 18.30 Uhr ein Konzert der Meister und 1. Preisträger. Der Franz-Schubert-Klavierwettbewerb geht ebenso in der Villa im Südpark über die Bühne. Am Mittwoch, 2. August, ist Beginn um 18.30 Uhr. Weitere Konzerte auf www.ostwestmusikfest.at. BluesfestivalGemeinsam mit der Mojo Blues Band lädt Charlie Furthner zu dem seit 2004 bestehenden österreichischen Summer Blues Festival ein. Mit mittlerweile über 1.000 Fans zählt das Geschehen am Ratzersdorfer See zu einem der angesehensten Bluesfestivals im ganzen Land. Das 20. Festival dieser Art wird am 29. Juli um 18 Uhr ausgetragen. Einlass beginnt um 17 Uhr. Für ein umfangreiches Programm sorgen etwa Bonaventura Amann sowie die Mika Stokkinen Band und viele mehr. Domplatz-EröffnungDie Stadt St. Pölten und das Land NÖ laden zusammen mit dem Festspielhaus und dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich zum großen Eröffnungsfest zur Fertigstellung des Domplatzes ein. Von 8. bis 10. September wartet bei freiem Eintritt ein breites Musik-Angebot auf die Besucherinnen und Besucher. Ein Crossover-Programm von Klassik bis Pop ist zu hören, darunter Ina Regen und Thomas Gansch.BravissimoAm 15. und 16. September kehrt Bravissimo zurück in St. Pöltens Innenstadt und bringt Zuseherinnen und Zuseher zum Staunen. Bis in die Abendstunden verzaubern Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern abermals beim St. Pöltner Straßenspektakel. Neben Musik, Theater, Akrobatik und Comedy wird es wieder magisch und feurig, mit Shows an gewohnten Orten, die in eine fiktive Welt entführen.Kultur im Schloss WalpersdorfWie in jedem Sommer gibt es auch heuer wieder ein Kulturfest der Lebensfreude im Schloss Walpersdorf. 2023 ist es großteils dem Künstler, Dirigenten und Geiger Emmanuel Tjeknavorian gewidmet. Die festliche Eröffnung ist am Samstag, 22. Juli, um 18 Uhr im Festsaal. Am Sonntag, 23. Juli, bringt das Ensemble des Herzogenburger Motettenchors unter der Leitung von Otto Schandl Antonio Caldaras Missa in G-Dur. Um 11 Uhr präsentiert dann bei der Sonntagsmatinee im Festsaal Emmanuel Tjeknavorian mit seinem neu gegründeten Matrix Orchestra einen eigenen Klangkörper von Musikfreunden. Konzertreihe in HerzogenburgUnter der Schirmherrschaft des Kulturreferats der Stadtgemeinde gibt es im Sommer eine neue Konzertreihe, bei der heimische Künstler ein Heimspiel haben. Auftakt ist bereits am Donnerstag, 6. Juli. Ab 20 Uhr – Einlass ab 19 Uhr – gibt es im Hof des Kulturzentrums Reitherhaus das Konzert „Homebase“ mit Robin Gadermaier, Dina Höblinger und Martin Arnold. Das Bassspiel des Ausnahmetalentes Robin Gadermaier im Dialog mit Saxofon und Flöte von Martin Arnold – verbunden durch die Stimme von Dina Höblinger – verschmilzt dabei zu einer „Cuvee Musical“. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Sparkassensaal statt. Eintritt: zwölf Euro, freie Platzwahl, 50 Prozent Ermäßigung für Schüler bis 18 Jahre, Lehrlinge, Studenten und Präsenzdiener (mit Ausweis). Weiter geht es exakt eine Woche danach: Am Donnerstag, 13. Juli, gastieren unter dem Titel „Asoda“ Joachim Riegler und Simon Schardinger im Hof des Kulturzentrums Reitherhaus. Einlass ist wieder ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.Purkersdorf-Open-AirHighlight in der Region ist natürlich das Open-Air-Konzert am Purkersdorfer Hauptplatz. Am Samstag, 26. August, wird ab 20 Uhr Austropop-Legende Gert Steinbäcker bei freiem Eintritt zu hören sein. Als Vorband wird die österreichische Band MaSchurAnz bereits ab 19 Uhr dem Publikum einheizen. Beserlpark-Festival in MankDie Holzbühne im Beserlpark ist mittlerweile weit über den Bezirk hinaus Kult. Das Beserlpark-Festival geht von 27. bis 29. Juli im Manker Kult(ur)park über die Bühne. Musikalische und künstlerische Grenzen gibt es wie jedes Jahr keine: von Rock und Pop über Funk und Rap bis hin zu Jazz und World Music. Mit dabei in diesem Jahr: Oehl, Elektro Guzzi, Uche Yara und viele andere. Vorverkaufskarten gibt es via NTRY.at. Mehr Infos unter: www. beserlpark.at.Kultursommer KirchbergDer Kultursommer der Kulturwerkstatt Kirchberg geht in sein Finale. Am Freitag, 7. Juli, treten ab 20 Uhr beim Volksmusiktag im Schlosspark die aus Funk und Fernsehen bekannten Wirtshausmusikanten „Tom & Basti“ aus Bayern auf. Musikalische Unterstützung gibt es von Tristan Pils. Um 18 Uhr beginnt der Dämmerschoppen mit dem Blasmusikverein Kirchberg und der Volkstanzgruppe des Heimat- und Trachtenvereines. Die bekannte österreichische Band „Alle Achtung“ möchte mit ihrem Auftritt am Samstag, 8. Juli, ab 19 Uhr die Zuschauer begeistern. Im Vorprogramm tritt die „KessKess Band“ auf. Ein weiterer Höhepunkt ist am Sonntag, 9. Juli, um 19 Uhr der Auftritt von Brigitte Karner und Edgar Unterkirchner mit ihrer neuesten Lesung „Gut gegen Nordwind“. Die Veranstaltungen finden im Schlosspark statt, bei Schlechtwetter in der Kirchberghalle.

Im Open-Air-Kino am St. Pöltner Rathausplatz gibt es auch einige Live-Events. Foto: Jörg Burger