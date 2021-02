„Wir können seit November nicht das machen, was wir lieben – unserem Publikum tolle Filme und Live-Veranstaltungen präsentieren. Es kann uns also nicht gut gehen. Wir sind trotzdem zuversichtlich“, bringt es Cinema Paradiso -Geschäftsführer Alexander Syllaba auf den Punkt, wie St. Pöltens Kulturstätten unter den Pandemie-Maßnahmen leiden. Das Programmkino setzt auf das Open Air Kino im Sommer am Rathausplatz: „Unter freiem Himmel und mit Sitzplätzen sollte wieder ein unbeschwerter Kulturgenuss möglich sein.“

„Wir können seit November nicht das machen, was wir lieben – unserem Publikum tolle Filme und Live-Veranstaltungen präsentieren. Es kann uns also nicht gut gehen"

Landestheater und Festspielhaus ermöglichen seit Monaten virtuellen Kulturgenuss. „Die digitale Bühne ist eine gute Möglichkeit der Überbrückung“, erklärt Marie Rötzer. Die Theaterintendantin hat mit ihrem Team unter #wirkommenwieder einen monatlichen Spielplan fürs Wohnzimmer gestaltet, der sehr gut ankommt. „Die Aufzeichnung von Elfriede Jelineks ,Der Königsweg‘ wurde sogar in Südamerika und Ägypten gestreamt.“ Der Ausfall von Vorstellungen und Premieren seit dem Herbst hat eine massive Veränderung des gesamten Programms für diese Spielzeit mit sich gebracht. Und doch wird trotz geschlossener Theatervorhänge auf Hochtouren geprobt: „Damit wir gut vorbereitet sind und einen vielseitigen Spielplan präsentieren können, wenn es wieder losgeht.“

Bis dahin ist auch das Festspielhaus ausschließlich als virtueller Raum präsent. Ein Highlight belohnt Festspielhaus-Intendantin Brigitte Fürle in dieser schwierigen Saison – die Weltpremiere des legendären „Frühlingsopfers“ von Pina Bausch, die für den 28. Mai geplant ist: „Wenn es klappt, wird das die schönste Wiederauferstehung des Festspielhauses, die ich mir wünschen kann“, so Fürle.