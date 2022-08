Bühne für Programm auf Hohenegg steht

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Das kommende Wochenende steht auf der Ruine Hohenegg ganz im Zeichen von Kunst und Kultur. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Veranstalter Stefan Greimel berichtet: „Die Bühne steht bereits und wir bekommen auch ein Zeltdach für Schlechtwetter.“

Auch wenn der Vorverkauf noch schleppend laufe, erwarte sich das Team „hoch motivierte Künstler, ausgelassene Stimmung und ein zufriedenes Publikum, das den Abend im unvergleichlichen Ambiente der Ruine Hohenegg so richtig genießt“.

Den Start macht der Donnerstag, 11. August, mit einem Konzert der Militärmusik NÖ um 20 Uhr. Die Band AkustixxX spielt am Freitag, 12. August, um 20 Uhr. Am Samstag, 13. August, beehrt Monika Ballwein die Hohenegg mit ihrem Programm „Soulcircus“ um 20 Uhr. Höhepunkt des Wochenendes ist die „Lange Nacht der Hohenegg“ am Sonntag, 14. August, ab 14 Uhr mit einem bunten Programm.

