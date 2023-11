Ausstellung zum Mitmachen soll Domplatz-Grabungen zum Leben erwecken

Die Geschichte des Domplatzes kann ab Mai 2024 im Stadtmuseum St. Pölten erlebt werden. „Die zehnjährigen archäologischen Grabungen haben sensationelle Ergebnisse zutage gebracht“, freut sich Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Nächstes Jahr soll es eine Sonderausstellung dazu geben.

Zum Beispiel werden die gefundenen Gebäude digital nachkonstruiert. Auch werden Originalfunde und die Resultate der naturwissenschaftlichen Untersuchungen, die einen tiefen Einblick in die Lebensbedingungen der St. Pöltner Bevölkerung zur damaligen Zeit geben, ausgestellt.

Der einstimmige Beschluss für die Umsetzung fiel in der Gemeinderatssitzung am Montag. Die Ausstellung sei „technisch sehr aufwendig“. Dafür wurde ein Gesamtbudget von über 400.000 Euro beschlossen. Max Müller-Wallner (SPÖ) legte sich bei seiner Wortmeldung ins Zeug: „Leider können wir nicht mehr durch Aelium Cetium schlendern, aber mit dieser Ausstellung können wir die lange Geschichte der Stadt lebendig werden lassen, sie digital auferstehen lassen.“

Mario Burger (ÖVP) betont, dass es hier um die Geschichte, „unser kulturelles Erbe“ gehe. „Der Domplatz war so viele Jahre eine Baustelle. Da sehe ich es fast als Verpflichtung der Stadt, dass man medial und öffentlichkeitswirksam der Bevölkerung Einblick gibt.“ Großen Dank sprach Burger dem Stadtarchäologen Ronald Risy aus: „Er macht das mit großer Begeisterung und hoher Expertise.“

Dem Dank schloss sich auch Stadler an. „Wir haben so eine lange Geschichte. Dass wir für das östliche Norikum Zentrum waren für diese Zeit, haben wir erst durch die Untersuchungen am Domplatz erfahren“, hebt der Bürgermeister hervor.