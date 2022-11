Meisterkonzerte bringen sechs Mal puren Hörgenuss nach St. Pölten

Robert Lehrbaumer, künstlerischer Leiter der St. Pöltner Meisterkonzerte, macht Vorfreude auf die abwechslungsreichen Musikveranstaltungen im Cityhotel D&C.

Los geht es am Samstag, 3. Dezember, mit der Eröffnungsgala, moderiert von Lehrbaumer selbst. Bei dem Konzert treffen die italienischen Musikstars Luciano Tarantino am Violoncello und Paolo Scafarella am Klavier auf den heimischen Tenor Johannes Bamberger und die junge St. Pöltner Pianistin Martha Körbisser.

Liederabend mit Raimondi und Sonnleithner

Beim Konzert des Janoska-Ensembles werden einige Sequenzen nur dieses eine Mal genauso zu hören sein, denn die Musiker improvisieren gerne. „Das ist einfach atemberaubend“, zeigt sich Lehrbaumer beeindruckt.

Etwas, das man nur selten zu hören bekommt, sind Liederabende mit zwei Sängerinnen. Lehrbaumer hat für das Konzert „Lieder und Duette“ am Samstag, 25. März, die Sopranistin Ildikó Raimondi und Altistin Cornelia Sonnleithner, die zu den schönsten jungen Stimmen zählt, engagiert. Geboten werden „traumhaft schöne Duette, die die Leute einfach hören müssen“.

„Jazz vom Feinsten“ gibt es am Sonntag, 14. Mai, mit Nicki Parrott zu hören. „Als ich sie das erste Mal erlebt habe, konnte ich gar nicht glauben, mit wie viel Charme und Eleganz sie nicht nur Kontrabass spielt, sondern auch dabei singt“, sagt Lehrbaumer.

Für Orchestergala-Abschluss noch vieles offen

Am 27. Mai treffen zwei Kunstformen aufeinander: Maria Radutu bietet ein „Traumprogramm für alle, die einen Klavierabend erleben wollen“. Zusätzlich dürfen sich Ballettliebhaber über Darbietungen von Eno Peçi, einem langjährigen Solotänzer des Balletts der Wiener Staatsoper und Volksoper, freuen. Peçi kombiniert Ballett und Ausdruckstanz mit schauspielerischen Elementen.

Die Meisterkonzert-Saison endet am Samstag, 15. Juli, mit einer Orchestergala, bei der noch vieles offen ist: Die Solisten werden noch durch einen Wettbewerb ausgewählt. Lehrbaumer möchte mit diesem Konzept internationalen Jungmusikern eine Bühne bieten. Auch der Veranstaltungsort steht noch nicht komplett fest, doch es soll eine Open-Air-Veranstaltung werden.

„Im Laufe des Frühlings setzt sich das Bild wie ein Puzzle zusammen“, macht Lehrbaumer neugierig.

