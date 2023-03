Mozartgemeinde lud zur Matinee in St. Pölten

Liebhaber der klassischen Musik, darunter vor allem Fans von Wolfgang Amadeus Mozart, kamen bei der Matinee der Mozartgemeinde Niederösterreich voll auf ihre Kosten. Das „Collegium Viennense“ rund um Obmann Kurt Franz Schmid brachten die Musik der Zauberflöte und Stücker der Oper „Das Labyrinth“ nach St. Pölten.

„Wolfgang Amadeus Mozarts 'Die Zauberflöte' und Peter von Winters 'Das Labyrinth' sind zwei Opern, welche mit einigen Jahren Abstand voneinander komponiert wurden, aber dennoch durch den Librettisten Emanuel Schikaneder eng miteinander verbunden sind“, erklärt Oboist Peter Schreiber. Während „die Zauberflöte“ eine der berühmtesten Opern überhaupt ist und das Lied vom Vogelfänger wohl auf der ganzen Welt vorgetragen wird, kennen nur wenige Leute das Werk von Peter von Winter.

Während die erste Hälfte ganz den Stücken Mozarts gewidmet waren, tauchten die Zuhörer in der zweiten Hälfte in die Welt der Oper „Das Labyrinth“ vollständig ein. So gefiel manchen Zuhörern vor allem das abwechslungsreiche Programm und der musikalische Ausflug in das Unbekannte.

