Mythos Coco begeisterte im Theater des Balletts in St. Pölten

Das Publikum zeigte sich begeistert von „Mythos Coco“ im Theater des Balletts in Wagram. Choreograph Peter Breuer widmet sich in seinem biografischen Handlungsballett Gabrielle „Coco“ Chanel – einer Frau, die die Modewelt revolutioniert, die Kunstwelt inspiriert und sich selbst bereits zu Lebzeiten zu einer Legende gemacht hat. 1909 gründete Chanel ihr Hutatelier in Paris. Was für sie zählte, waren Geradlinigkeit und natürliche Bewegungsfreiheit. Eigenschaften, die sich auch in der modernen Ballett-Aufführung widerspiegelten.

Kommendes Wochenende erwartet das geneigte Publikum die Frühlingsgala im Theater des Balletts. Beginn ist am Samstag, 25. März, um 19 Uhr, am Samstag, 26. März, um 16.30 Uhr. Karten gibt's im NÖN-Ticketshop.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.