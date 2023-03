Festivals von Flamenco bis Fetish Baroque

Große Emotionen stehen heuer im Zentrum von St. Pöltens hausgemachten Musikfestivals. Künstlerische Leiterin des Barockfestivals und von „Jazz im Hof“ Caroline Berchotteau möchte sämtlichen Empfindungen, welche Musik auslösen kann, einen Raum geben – bis hin zu erotischen Gefühlen. Barockmusik weiterzudenken, ein mutiges und vorwärtsorientiertes Programm zu entwickeln, war das Ziel der heurigen Ausgabe mit dem Motto „When music gets under your skin“. Auch Bürgermeister Matthias Stadler ist erfreut, dass der Fachbereich Kultur und Bildung des Magistrats St. Pölten heuer wieder das Barockfestival sowie „Jazz im Hof“ veranstaltet. Vor allem deshalb, weil die Barockzeit die Stadt so sehr geprägt hat.

Zwei Neuerungen gibt es heuer: Der Ticketanbieter wurde gewechselt. Karten für die Vorstellungen sind nun über Close2Fan.com erhältlich. Außerdem gibt es an zwei Tagen des Barockfestivals, am 10. und 17. Juni, Angebote speziell für Kinder. Im Barocksaal des Stadtmuseums wird es Workshops für Sechs- bis Zehnjährige geben. Theresia Radl präsentiert den Kleinen Märchen, wird sie dabei aber nicht nur vorlesen, sondern schauspielerisch präsentieren. Martina Luef zeigt vor, wie man wie Dornröschen Wolle zu Garn spinnt. Dadurch sollen die Kinder in die Zeit des Barocks eintauchen können. Die Workshops finden von 9 bis 11 Uhr statt, zu den Konzerten an den Abenden sind die Kinder ebenfalls eingeladen.

Ästhetisch, erotisch, feurig

Drei Konzerte im Rahmen des Barockfestivals sind für Berchotteau besondere Highlights: Eröffnet wird das Festival am Samstag, 10. Juni, vom belgischen Huelgas-Ensemble unter der künstlerischen Leitung von Paul Van Nevel. Vor über 50 Jahren hat Nevel das Ensemble gegründet. „Er hat einen sehr innovativen Zugang zur Musik des Barocks. Nevel präsentiert diverse Stile – von der Musik des Mittelalters bis hin zu zeitgenössischer“, sagt Berchotteau. „Der Traum des Poliphilo“ ist der Titel des Programms des Huelgas-Ensembles, welches sich mit der Ästhetik und den Sinneseindrücken des 16. Jahrhunderts befasst – angelehnt an die Lektüre „Der Traum des Poliphilo“ von Francesco Colonna.

Eine prickelnde Show erwartet Zuhörerinnen und Zuhörer am Freitag, 23. Juni, mit Fetish Baroque. „Die Themen Gender, Diversität und Sexualität waren in der Barockzeit keine Frage – sondern selbstverständlich“, sagt Berchotteau. Lack und Leder trifft auf Operngesang: Mit dem Programm „Superheroes“ holt Fetish-Baroque-Leiter und Blockflöten-Spieler Michael Hell die Alte Musik ins neue Jahrtausend.

In der Franziskanerkirche ertönen am Samstag, 24. Juni, spanische Klänge. Gitarrist Dani de Morón und Gambist Fahmi Alqhai führen in ihrem Programm „Metamorfosis“ Einflüsse aus Flamenco, Jazz und Barockmusik zusammen.

Vom Solo-Künstler bis zum Ensemble

Eröffnet wird „Jazz im Hof“ von Jelena Popržan in Quartett-Formation. Die Sängerin und Viola-Spielerin gab bereits im Rahmen der Programmpräsentation Einblicke in ihr Können. Großes Klangkino erwartet das Publikum am Donnerstag, 24. August, kündigt Berchotteau an. Ebenfalls am 24. August spielen Gina Schwarz & Multiphonics 8 das Programm „Way to Blue“ – eine Hommage an den britischen Folksänger und Gitarristen Nick Drake.

Ein Solo-Pianokonzert gibt es am Freitag, 25. August. Yaron Herman begann zwar erst mit 16 Jahren mit dem Klavierspielen, beeindruckt aber heute weltweit das Publikum. Nicht nur wird er auf der Bühne alleine sein – das Programm ist auch gänzlich improvisiert. Beim zweiten Konzert am 25. August ist das Tuba-Trio zu hören. Florian Weber am Piano und Anne Paceo am Schlagzeug begleiten Tubaspieler Michel Godard.

Den Abschluss am Samstag, 26. August, machen heimische Jazz-Stars: Das Quartett Alpha Trianguli befasst sich in dem Programm „180 seconds to a new world“ mit der Schönheit des Universums. Posaunist Alois Eberl ist nämlich selber Astronomie-Fan. „Wenn er keine Posaune in der Hand hat, dann ein Teleskop“, lacht Berchotteau. „Heat“ präsentiert die Jazz-Gruppe Shake Stew. Berchotteau ist überzeugt: Man müsse Jazz nicht mögen, um Shake Stew zu lieben. „Keine Musik, sondern Dynamit“ gibt es von zwei Schlagzeugen, zwei Bässen, zwei Saxofonen und einer Trompete zu hören.

