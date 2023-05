Das geht in der St. Pöltner Innenstadt

An einem sonnigen Nachmittag durch die Gassen spazieren, am Rathausplatz einen Kaffee genießen oder von Schaufenster zu Schaufenster bummeln - die St. Pöltner Innenstadt ist für viele Menschen ein wichtiger Hotspot. Aber wo gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten? Welches Potential hat die Stadt?

Andi Fränzl lud zur Diskussion „Was geht in der Innenstadt?“. Der zweite Kulturdialog im Rahmen der Tangente 2024 fand, passend zum Thema, im Cinema Paradiso am Rathausplatz statt. Urbanität ist für Landschaftsarchitekt Dominik Scheuch, der die Diskussionsrunde mit einem Impulsvortrag einleitete, kein Dichtebegriff, sondern bedeutet Lebendigkeit durch Nutzungsvielfalt. Dem entgegengesetzt sei Zersiedelung, und dadurch eine weite, räumliche Trennung zwischen Wohnort, Arbeitsort und Freizeitort. Eine Herausforderung, aber auch eine Chance für die Städteplanung: „Gute Stadträume erzeugen mehr Stadtleben - wenn Städte hier investieren, können sie einen Schneeballeffekt erzeugen“, sagt Scheuch.

St. Pöltens viele Stadt-Gesichter

Wohl das am heißesten diskuttierte Thema war der Verkehr. Bewegungsfreiheit und Bewegungssicherheit, auch für Familien und Kinder, ist für Caren Ohrhallinger (Architekturbüro nonconform) fundamental wichtig. Dies bedeute etwa zusammenhängende Radwegnetze sowie übersichtliche und gesicherte Kreuzungen und Straßenübergänge. Die Radwege in St. Pölten, waren sich die Personen am Podium sowie das Publikum einig, ist nicht schlecht, jedoch ausbaufähig. Ein genanntes Beispiel war die Linzer Straße, die auch für Radfahrerinnen und Radfahrer nur in eine Richtung befahren werden darf.

Auch mit der Bedeutung der Innenstadt für Kunst- und Kulturschaffende befassten sich die Diskussionsteilnehmenden. Für Cinema Paradiso-Chef Alexander Syllaba ist das Programmkino ein „best practise Beispiel, wie man die Innenstadt belebt. Flora Szurcsik-Nimmervoll ist für ihr Studium an der New Design University nach St. Pölten gezogen. Sie würde sich vor allem mehr konsumfreie Räume sowie Räumlichkeiten, in welchen Kunstprojekte durchgeführt werden können, wünschen.

St. Pöltens Stadtplaner Jens de Buck betont, dass eine Innenstadt vor allem Vielfalt braucht: „Lebenswert macht die Urbanität die große Nutzungsvielfalt - wohnen, Handel, Gastro, alles nahe bei einander.“ Dem schließt sich auch Ohrhallinger an, manch andere Städte würden etwa zu sehr auf den Handel als die treibende Kraft bei der Belebung der Innenstadt setzten. St. Pölten dagegen sei auf einem guten Weg.

