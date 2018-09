Rechtzeitig vor Abschluss ihres Bid-Books bekommt das Kulturhauptstadt-Bewerbungsbüro fachkundige Empfehlungen in Sachen Baukultur: Noch im September gibt der Arbeitskreis der Plattform KulturhauptStart Vorschläge zu verschiedenen Themen:

Bekenntnis zur Baukultur

Mit der Planung des geforderten Gestaltungsbeirates und der Schutzzone für das Stadtbild konnte der Arbeitskreis um Hauptstadtplaner Norbert Steiner einen wesentlichen Erfolg verbuchen. Zusätzlich regt er Architekturpreise für besondere Leistungen an, die Verpflichtung von Bauträgern zu Wettbewerben und die Gründung eines Kompetenzzentrums für Architektur und Design. Das Bewusstsein bei öffentlichen Auftraggebern für Qualitätsbauten soll zudem geschärft werden.

Öffentlicher Raum als Lebensraum

Die Innenstadt mit ihrem „großen Potenzial an attraktiven Plätzen und Räumen“ soll weiter entwickelt werden. Die Reihe an Plätzen vom künftigen Vorplatz beim Karmeliterhof-Wohnbau über den Rathausplatz zum Domplatz empfehlen die Experten gänzlich verkehrsfrei zu machen und mit verschiedenen Schwerpunkten belegen. Die Fußgängerzone soll in Richtung Landhausviertel erweitert, die Verbindung zwischen Altstadt und Kulturbezirk auf mehreren Wegen attraktiviert werden.

Zudem wollen die Planer und Architekten in einem Punkt weiter als das Generalverkehrskonzept gehen: Auf einer Seite soll der Verkehr geführt werden, die Fahrbahn soll nicht für Rad und Bus genutzt werden, sondern gleich als Grün-, Spiel- und Freiflächen. Auch rund um die Altstadt sollen verkehrsberuhigte und verkehrsfreie Räume zur geschaffen werden, die für Freizeitaktivitäten, Erholung und Kunst im öffentlichen Raum zur Verfügung stehen. Wesentliches Anliegen ist dem Arbeitskreis auch der Europaplatz, der als Visitenkarte der Landeshauptstadt fußgängerfreundlicher und attraktiver gestaltet werden müsse.

Demonstrativ-Vorhaben

Unter dem Titel „Leben im 21. Jahrhundert“ regt der Experten-Kreis an, über die Zukunft des Bauens und die Stadtentwicklung nachzudenken. „Stadt und Land könnten mutige Bauträger einladen, innovative Projekte als Demonstrativ-Vorhaben der Kulturhauptstadt anerkennen zu lassen.“ Ein solches Projekt solle sich sozialen, ökologischen und natürlich architektonischen Herausforderungen widmen. „Das wäre wirkungsvoller als tausend Vorträge zum Thema“, betont Heidrun Schlögl vom Architekturnetzwerk ORTE.