„Wir wurden weder eingebunden, noch wurden wir über neue Erkenntnisse informiert“, schäumt FP-Stadtrat Martin Antauer nach der Reise einer St. Pölten-Delegation in die aktuelle europäische Kulturhauptstadt Plovdiv.

17.09.2019 – Bulgarien-Reise Plovdiv als Kulturvorbild

Antauer kritisiert, dass nur Vertreter der Stadt-SP und der Landes-VP in Bulgarien waren. „Das Projekt Kulturhauptstadt entwickelt sich zu einem SPÖ- und Mikl-Leitner-Politikum“, poltert Antauer. Sein Parteikollege Klaus Otzelberger zeigt sich ebenfalls „verwundert über die gelebte Ausgrenzungspolitik der SP St. Pölten“.

Antauer sind aber nicht nur Parteivertreter bei der Reise ein Dorn im Auge, auch der Geschäftsführer des Bewerbungsbüros Michael Duscher ist Ziel seiner Kritik. Der FP-Mandatar rät ihm, „endlich auch regionale Kunst einzubauen“. Als Beispiel nennt er das Europaballett. „Es ist verwunderlich, dass es noch immer kein Gespräch gegeben hat.“ Antauer wirft Duscher sogar vor, das Europaballett zu boykottieren.

Dieser weist die Vorwürfe vehement zurück: „Es gab natürlich Gespräche zwischen dem Büro St. Pölten 2024 und dem Europaballett.“ Der künstlerische Leiter Michael Fichtenbaum habe auch an den Infoveranstaltungen des Bewerbungsbüros teilgenommen.

Europaballett ist Teil des zweiten Bid Books

Duscher betont zudem, dass nicht er, sondern das eigens bestellte Projektteam für die Entwicklung des kulturellen und künstlerischen Programms zuständig ist. „Dieses hat das Europaballett auch ausgewählt, es wird daher im zweiten Bid Book vertreten sein.“ Das bestätigt das Europaballett.

Kein Verständnis für die Aussagen Antauers hat SP-Stadtrat Harald Ludwig, der in Vertretung des Bürgermeisters in Plovdiv war. „Martin Antauer muss zur Kenntnis nehmen, dass der Bürgermeister die Stadt vertritt. Und ich bin wiederum nicht als SP-Stadtrat, sondern als Vertreter des Bürgermeisters gereist“, so Ludwig. Er betont, dass von Anfang an eine Delegation der Landeshauptfrau und des Bürgermeisters für den Trip nach Bulgarien vorgesehen war und keine Vertreter von Parteien.