Auf die Landeshauptstadt konzentrierte sich das Architektur-Netzwerk ORTE bei den Architekturtagen 2019 — „nicht zuletzt wegen der aktuellen Bemühungen, 2024 als Europäische Kulturhauptstadt zu fungieren“, so ORTE-Geschäftsführerin Heidrun Schlögl.

Thomas Werth Mit der Zukunft Schritt halten

Und so durchwanderten und durchradelten Interessierte mit Fachleuten die Stadt, erfuhren über die Potenziale historischer Bausubstanz, über die Zukunftstauglichkeit modernen Städtebaus, aber auch über städtebauliche Altlasten und Spekulationsobjekte.

NOEN Sie verfällt seit Jahren – die Gründerzeitvilla neben dem Hammerpark. Der Besitzer setzt derzeit keine Aktivitäten zur Sanierung.

Dabei erntete Baudirektor Kurt Rameis Unverständnis bei den Architekturinteressierten, als er erklärte, dass die Stadtverwaltung keine Handhabe hat, wenn die Gründerzeit-Villa neben dem Hammerpark verfällt. Der Eigentümer hat für das verkommene Haus zwar ein Sanierungsansuchen an den Magistrat gestellt, aber seit Jahren nicht realisiert.

„30 Jahre lang standen die Gewerbeflächen am Neugebäudeplatz leer, mehrere Revitalisierungsversuche scheiterten. Aber jetzt könnte bald die Wiederbelebung kommen“

Besser schaut‘s mit den alten Löwatürmen aus. „30 Jahre lang standen die Gewerbeflächen am Neugebäudeplatz leer, mehrere Revitalisierungsversuche scheiterten. Aber jetzt könnte bald die Wiederbelebung kommen“, lobte etwa Jens de Buck die Anstrengungen der Eigentümer. Womit der Stadtplaner nicht so zufrieden ist, zeigt sich hinter den Löwatürmen, an der Baustelle neben der Traisen: „Verdichteter Wohnbau im städtischen Bereich ist notwendig, aber das scheint mir doch zu sehr verdichtet.“

NOEN Hinter dem ehemaligen Einkaufszentrum am Neugebäudeplatz wird sich ein großer Lebensmittelmarkt einmieten.

Und Planer und Baumanager Norbert Steiner pflichtete bei: „Die Quantität übersteigt derzeit die Qualität bei den Neubauten in St. Pölten.“

Den Abschluss fanden die Architekturtage im Löwenhof, wo Jakob Redl vom Bewerbungsbüro über den Stand der Kulturhauptstadt-2024-Aktivitäten berichtete und Heidrun Schlögl versprach: „ORTE kommt wieder nach St. Pölten.“