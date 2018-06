Stärkere Präsenz zeigt die Plattform KulturhauptStart seit 1. Juni mit ihrem Büro und Arbeitsraum im Löwenhof: Die Stadt überlässt bis auf Weiteres der Gruppierung eine 60 Quadratmeter große Fläche neben dem Kunst:werk. Neben den Räumlichkeiten im Erdgeschoß des Bürgerspitalfonds-Haus in der Linzer Straße 10-12 stand das ehemalige Geschäftslokal im Löwenhof ganz oben auf der Wunschliste der Plattform.

„Wir wollten unbedingt ein Büro in zentraler Lage und sind sehr froh, diesen Raum bekommen zu haben“, erklärt Obmann Klaus-Michael Urban. Im Löwenhof will die Plattform Versammlungen abhalten, Ideen weiterentwickeln und auch Anlaufstelle sein. „Wir merken bereits in den ersten Tagen, dass es St. Pöltner zu uns zieht, die ganz informell über die Kulturhauptstadt Bescheid wissen und ihre Wünsche deponieren wollen“, so Urban.

Neue Aufgaben für die Plattform

Am Standort in der Innenstadt will die Plattform weiter am Wandel von der Bürgerinitiative, die vor zwei Jahren die Bewerbung St. Pöltens als Kulturhauptstadt Europas angeregt hatte, zum mitgestaltenden Verein arbeiten: Die Gruppe arbeitet an den Kulturforen der Bewerbungsgesellschaft mit und gehört mit Vertretern der Gesellschaft, der Stadt und des Landes der operativen Projektgruppe für die Bewerbung an.

Ins neue Tätigkeitsfeld des Vereins fällt aber auch Arbeit direkt für das Bewerbungsbüro: Die Plattform erstellt Dossiers zu den Themen „Freie Szene, Partizipation und soziale Inklusion“. Dafür läuft ein Werkvertrag bis Oktober, danach möchte die Plattform weitere Verhandlungen aufnehmen.

Gleichzeitig sieht sich KulturhauptStart weiterhin als kritische Stimme für alle St. Pöltner, als niederschwellige Gemeinschaft, die ihr Ohr bei den Bürgern hat. „Die Kulturhauptstadt bedeutet eine große Chance, ein europäisches Vorbild für Lösungsmodelle für ein soziales Miteinander zu sein“, erläutert

Lena Weiderbauer. Dafür brauche es aber beispielsweise ein Haus der Begegnung, zu dem sämtliche Schichten und Bevölkerungsgruppierungen Zugang haben. „Ein offenes Haus wie dieses bedeutet ein wertvolles Miteinander, das stark im Sinne der europäischen Kulturhauptstädte ist.“

Gemeinsam mit dem Bewerbungsbüro ist die Plattform auch beim zweiten Kulturforum vertreten, das am Mittwoch, 6. Juni, um 18 Uhr am Voith-Areal beginnt.