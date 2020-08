Neue Bühnentechnik, neuer Eingangsbereich und ein paar Korrekturen am Dach. 6,9 Millionen Euro investiert das Land Niederösterreich in die Sanierung des Festspielhauses, um es für die Kulturhauptstadt 2024 fit zu machen.

Wenn St. Pölten Landeskulturhauptstadt ist, ist das Festspielhaus 27 Jahre alt. Hinter der modernen Fassade ist die Technik daher schon ein wenig veraltet. Derzeit werden sämtliche Kulissenzüge noch händisch bedient. Nach dem Umbau sollen diese Arbeiten dann Motoren verrichten. „Es gibt bereits Länder, in denen das aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben ist“, erklärt der technische Leiter des Festspielhauses Reinhard Hagen. In ein paar Jahren hätte es sein können, dass ein europaweites Gesetz den Umbau ohnehin erzwungen hätte.

Schluss mit dem Luftzug im Foyer

Neben der Bühnentechnik wird auch der Eingangsbereich erneuert. Das zugige Foyer soll der Vergangenheit angehören. „Eine Drehzylindertür ist in Planung, die durchgehend und winddicht abschließt“, berichtet Hagen. Mit Staus nach Veranstaltungen rechnet Hagen trotzdem nicht, da stündlich 2.500 Personen durch diese neue Tür gehen werden können. Außerdem würden die meisten Besucher ohnehin den Eingang bei der Parkgarage nutzen. Im Zuge der Renovierung des Eingangsbereiches wird auch der Kassabereich erneuert und behindertengerecht gestaltet.

Außen am Festspielhaus wird am Dach des Zuschauerraumes eine neue Folie eingepflegt. Die alte ist nach 23 Jahren schon etwas spröde geworden. Beim Kaffeehaus wird die Verglasung erneuert. Außerdem wird die Sicherheitstechnik auf den neuesten Stand gebracht. Dazu zählen auch die Kommunikationstechnik und die Alarmierungspläne.

Einiges wird das Festspielhaus aber behalten. Die charakteristischen gestreiften Sessel im Zuschauerraum und auch den hellen Fußboden. Generell soll möglichst wenig in die Architektur des Gebäudes eingegriffen werden. „Die Änderungen werden in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten Klaus Kada vorgenommen“, so Hagen.

Was 2024 künstlerisch im Festspielhaus geschehen wird, ist noch ungewiss. Die künstlerische Leitung für die Kulturhauptstadt wird derzeit in einem Ausschreibungsverfahren ermittelt. Wenn sich Reinhard Hagen jedoch etwas wünschen dürfte, dann wäre das ein weiterer Auftritt von Van Morrison. „Wenn der gut drauf ist, dann ist sein Konzert zum Fliegen.“