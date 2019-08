Rijeka ist im kommenden Jahr das, was St. Pölten 2024 gerne sein würde, nämlich eine Kulturhauptstadt Europas. Schaut man genauer hin, haben die beiden Städte und ihre Bewerbungen einiges gemeinsam. Grund genug für den kaufmännischen Geschäftsführer des Büros St. Pölten 2024 Albrecht Großberger, die kroatische Kulturmetropole zu besuchen und mit neuen Ideen und heißen Tipps im Gepäck nach St. Pölten zurückzukehren.

„Offenbar war es auch bei der Bewerbung Rijekas so, dass man sich in Kroatien gefragt hat, warum gerade diese Stadt und nicht etwa Split oder Dubrovnik Kulturhauptstadt Europas werden soll?“, verweist Großberger auf eine Parallele. Auch in Rijeka sieht man die Bewerbung als Motor eines wichtigen Transformationsprozesses. Großer Wert wird dabei ebenfalls auf die Einbindung der Region gelegt. „Die Kvarner-Bucht mit ihren Inseln Krk, Cres und einige mehr sind mehr sind unter dem Titel ,Lungomare’ sogenannte Flagships in der Bewerbung“, so Großberger.

Rijeka plant außerdem einen besonderen Kulturschwerpunkt für Kinder. „Das gibt Gelegenheit zu einem regen Erfahrungsaustausch im Bereich der Programme für Kinder und Kunstvermittlung“, erläutert Großberger. Im Herbst 2020 wird in Rijeka eine internationale Konferenz zu Kindermuseen und Kunstvermittlung für Kinder stattfinden. „Daran werden wir teilnehmen, um uns weiter international zu vernetzen“, ist Großberger voller Tatendrang.