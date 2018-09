Etwas mehr als zwei Monate nimmt sich das Bewerbungsbüro noch Zeit für den Inhalt des 60-seitigen Bid-Books – jener Schrift, die St. Pölten im Jänner auf die Shortlist der europäischen Kulturhauptstadt-Jury bringen soll. Bis Ende des Jahres muss das Team um Geschäftsführer Michael Duscher und Projektleiter Jakob Redl fertig sein – die Zusammenfassung der Bewerbungsschrift soll dem Gemeinderat rechtzeitig für dessen Sitzung am 26. November vorgelegt werden. „Wir wollen mit der Schrift eine spannende, mutige Bewerbung abgeben, welche die fachkundige Jury überzeugt“, ist Michael Duscher zuversichtlich, dass diese Übung gelingen wird.

Im November soll dann nicht nur die Marschrichtung für das Kulturhauptstadt-Projekt klar sein, sondern auch die Kosten für Programm und Betrieb – Experten gehen von insgesamt 60 Millionen Euro aus. Den Betrag teilen sich Stadt, Land und Bund zu gleichen Teilen.

Bis Ende Dezember muss das Bid-Book ins Englische übersetzt und gebunden sein. Ebenfalls noch vor dem Jahresende sollen die Ergebnisse einer Spielorte-Analyse auf dem Tisch liegen. „Diese Liste wird zeigen, was es bereits an kultureller Infrastruktur gibt und was noch zu adaptieren ist oder geschaffen werden sollte“, erklärt Duscher. Basierend auf dieser Analyse wollen Stadt und Land eine Vereinbarung hinsichtlich konkreter Projekte treffen – voraussichtlich inklusive einer Neubelebung des seit Jahren kaum genutzten Klangturms und einer Aufwertung der ehemaligen Synagoge sowie mit Sicherheit

einer Neugestaltung des Domplatzes.

Grundzüge der Strategie stehen im Bid-Book

„Natürlich ist es eine große Herausforderung, sich neben allen Terminen, Vorbereitungen für die Kulturforen, Sitzungen und Pressekonferenzen Zeit für das Schreiben zu nehmen“, berichtet Redl von den Arbeiten an der Bewerbungsschrift. Im 60-Seiten-Dokument müssen sich die beiden der Langzeitstrategie des Projekts widmen – hier stellen Duscher und Redl die Grundzüge der St. Pöltner Kulturstrategie 2030 dar.

An das kulturelle Programm nähern sich die Bewerber derzeit nur an – konkrete Leitlinien müssen erst im zweiten Bid-Book bis Ende September 2019 präzisiert sein. Fix ist aber bereits, dass Kultur für Kinder und Jugendliche ein wesentlicher Bestandteil sein wird. „Das passt auch gut zum Wachstum der Stadt“, betont Jakob Redl.

Unter dem Motto „Mitten in Europa“ wird sich das Programm auch den europäischen Elementen in St. Pölten widmen – von der Historie bis hin zur Baukultur und zur Kunstszene. Großes Augenmerk wird unter dem Motto „Stadt der Zukunft“ auf die Entwicklung St. Pöltens gelegt. Ein eigener Punkt im Bid-Book ist die Einbindung der Bevölkerung – die soll durch Kulturvermittlung, Bildung und auch die Gestaltung des öffentlichen Raums geschehen. Schließlich ist auch die Umsetzung Teil der Bewerbungsschrift. „Die tolle Zusammenarbeit von Stadt und Land bietet eine gute Ausgangsposition“, erläutert Michael Duscher.

Europa im Mittelpunkt des dritten Kulturforums

„Europa“ wird auch beim dritten Kulturforum am Mittwoch, 26. September, ab 18 Uhr im Festspielhaus im Mittelpunkt stehen –inklusive Diskussionen und musikalischem Programm.