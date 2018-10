Getreu dem Motto der Kulturhauptstadt-Bewerbung „Mitten in Europa“ solle die europäische Dimension in den St. Pöltner Köpfen alltagstauglich gemacht werden, betonte Michael Duscher in seinem Schlusswort beim dritten Kulturforum. Am vorerst letzten Abend mit Bürgerbeteiligung gab es im Festspielhaus – abgesehen von einem Live-Voting – weniger partizipative Elemente, dafür aber einen Überblick des Geschäftsführers des Bewerbungsbüros: Ein wichtiger Baustein in der fast fertigen Bewerbungsschrift sei neben der Entwicklung einer Kulturhauptstadt-Region und der nachhaltigen Nutzung des öffentlichen Raumes die Kulturinfrastruktur, die bereits vorbereitet werde – mit dem Domplatz als wichtigem Punkt in der Verbindung von Altstadt und Landhausviertel und einer Reanimierung des Kulturbezirks inklusive Renovierung von Klangturm und Festspielhaus.

Bei der Podiumsdiskussion betonten Lena Weiderbauer von der Plattform KulturhauptStart und die Mitbegründerin der Wiener Brunnenpassage Anne Wiederhold, dass St. Pölten ein klares Bekenntnis zur interkulturellen Vielfalt in der eigenen Stadt abliefern müsse.

Lames-Obmann Andi Fränzl und Claudia Büttner, Mitglied von Kunst im öffentlichen Raum Wien, kamen überein, dass der öffentliche Raum in

St. Pölten nicht nur für das europäische Publikum attraktiviert werden solle, sondern auch alltagstauglich und offen für alle sein müsse.