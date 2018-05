Für das zweite Kulturforum am Mittwoch, 6. Juni, laufen die Vorbereitungen des Bewerbungsbüros auf Hochtouren. Geschäftsführer Michael Duscher und Projektleiter Jakob Redl haben die Analyse-Phase fast abgeschlossen. Die Erkenntnisse aus den Dialogen mit Experten aus dem Stadtleben und die Ideen der Bürger aus dem ersten Kulturforum hat das Duo acht Handlungsfeldern zugeordnet. Beim zweiten Forum will das Bewerbungsbüro den Teilnehmern Fragen stellen wie etwa „Wie kann der Wandel der Industriestadt zur Stadt der Bildung, Kunst und Kultur und Kreativität nachhaltig erfolgen?“ oder „Wie können neue Formen der Nachbarschaft und des Zusammenlebens aussehen?“.

Erörtert werden soll auch, wie niederschwellige kulturelle Angebote geschaffen und wie der Brückenschlag des urbanen Stadtkerns zu den ländlicher geprägten Stadtteilen gelingen kann. Die Antworten darauf werden diesmal von Beginn weg Bürger mit Experten finden. „Beim ersten Kulturforum haben wir gesehen, dass viele Experten nach den Diskussionsrunden geblieben sind und sich viele interessante Gespräche mit den Bürgern ergeben haben“, erläutert Michael Duscher.

Die Erkenntnisse des zweiten Kulturforums sollen direkt in die Kulturstrategie für die Stadt einfließen, deren Eckpunkte dann beim dritten Forum im September präsentiert werden. Gleichzeitig arbeitet das Büro bereits an Projekten, die in einem der acht Handlungsfelder verankert sind: Mit der NDU konzipieren Duscher und Redl eine „Summerschool“ (die NÖN berichtete), mit der Fachhochschule planen sie die Erstellung einer App, die „per Knopfdruck soziales Engagement ermöglichen soll“, wie Jakob Redl verrät.

Das Büro bringt sich zudem am 6. Juni ab 16 Uhr beim „Zukunftsbüro“ des Landestheaters mit der Podiumsdiskussion „Zukunft Ehrenamt für Kultur und Gesellschaft“ ein.

Das zweite Kulturforum findet am Mittwoch, 6. Juni, ab 18 Uhr in Halle 88 am Voith-Gelände statt.