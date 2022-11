Symphonieorchester aus Charkiw zu Gast in St. Pölten

Als die Musiker des Symphonieorchesters aus der ostukrainischen Stadt Charkiw die Bühne in Wagram betraten und das Konzert mit ihrer Nationalhymne begann, standen im Saal plötzlich alle Gäste auf. Die Emotionen der Musiker sprangen sofort auf das Publikum über und sorgten dort für ein richtiges Gefühl der Gänsehaut.

Organisiert wurde der besondere Auftritt durch den Musiker Gernot Winischhofer und dem Ost-West Musikfest. Die Organisation setzt sich bereits seit 1987 für Musiker aus Osteuropa ein und unterstützt diese sowohl mit der Möglichkeit Konzerte im Westen zu geben als auch finanziell. „Angesichts der Ereignisse in der Ukraine scheint es für uns Pflicht, dem Symphonieorchester Charkiw Auftritte zu ermöglichen und mit den Einnahmen des Kartenverkaufs das Leid in der Ukraine zu mindern“, so Winischhofer. Der Erlös des Konzerts ging dabei zu 100 Prozent an bedürftige Kinder in der Ukraine.

Das Orchester, welches derzeit in einem Flüchtlingsheim in der Slowakei untergebracht ist spielte neben der Nationalhymne ein abwechslungsreiches Programm. Darunter ein Violinkonzert, einige ukrainische Volkslieder und eine Ouvertüre von dem ukrainischen Komponisten Mychajlo Werbyzkyj.

