Renovierung der ehemaligen Synagoge in St. Pölten ist im Zeitplan

Bis 2024 wird die ehemalige Synagoge in neuem Glanz erstrahlen. Ein modernes Zentrum für Ausstellungen, Kulturveranstaltungen und Geschichtsvermittlung soll dort entstehen. Die Renovierung kam genau zum richtigen Zeitpunkt für das Dach. „Es war hier wirklich Punkt 12. Es war nötig am Dach jetzt etwas zu tun“, erklärt Architekt Wolfgang Pfoser. So wurde das Dach mit neuen Blechbahnen eingedeckt. Die ehemalige Synagoge ist bereits eingerüstet, jetzt sollen die Fassadenarbeiten folgen. Geheizt wird künftig mit Fernwärme. Dafür wird das Gebäude optimiert. „Neue Bauteile und Veränderungen am Altbestand werden thermisch ertüchtigt, auch die Dämmung des Dachgeschoßes erfolgt nach technischem Standard“, so Pfoser.

Die gesamte Infrastruktur ist bereits erneuert worden. Auch die Brücke an der Südseite ist im Rohbau bereits erkennbar. Künftig wird die ehemalige Synagoge über eine Rampe von der Promenade barrierefrei erreichbar sein. Um in die Empore, die Galerie und ins Kantorhaus, dem Nebengebäude der Synagoge, zu kommen wird es einen Lift geben. Dort entstehen Räume für das Injoest und die Vermittlungsaktivitäten. Gemeinsam bringen der Nationalfonds der Republik Österreich, das Bundesdenkmalamt, das Land Niederösterreich und die Stadt St. Pölten 4,6 Millionen Euro auf, um das Jugendstil-Juwel von Theodor Schreier und Viktor Postelberg aus dem Jahr 1913 für Publikum öffentlich zu machen. Die Eröffnung ist für 18. April 2024 geplant.

Ehemalige Synagoge als Eckpfeiler des Kulturjahres 2024 in St. Pölten

„In Niederösterreich wollen wir jüdisches Leben schützen, Geschichte sichtbar und Kultur erlebbar machen. Das schaffen wir mit zahlreichen Projekten und Kunst im öffentlichen Raum, wenn wir an die Mahnmale in Baden und im jüdischen Friedhof in Krems oder den geplanten jüdischen Campus im Schloss Sooß denken. Und dazu leisten wir im Speziellen auch mit der Renovierung der Ehemaligen Synagoge in St. Pölten einen wichtigen Beitrag“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die ehemalige Synagoge soll wichtiger Teil des Kulturjahres 2024 in St. Pölten sein. Bürgermeister Matthias Stadler sieht die Ertüchtigung des Bauwerks auch als „explizite Einladung an Jüdinnen und Juden, St. Pölten als lebenswerte Stadt zu entdecken, hier Kultur zu genießen und zu leben“.

Erfreut über den Baufortschritt zeigt sich auch die wissenschaftliche Leiterin Martha Keil. Sie erklärt: „Mit der Renovierung und Adaptierung werden nicht nur notwendige bauliche Maßnahmen für eine nachhaltige Erhaltung dieses Jugendstiljuwels, sondern auch Maßnahmen für eine funktionelle und zeitgemäße Geschichtsvermittlung und Veranstaltungskultur gesetzt. Mit der Programmierung dieses neuen Kulturzentrums werden wir nicht nur das in der Shoah vernichtete jüdische Leben, sondern auch gegenwärtige jüdische Kultur nahebringen.“ Bis zur Wiedereröffnung lädt sie ein, sich die aktuelle Ausstellung am Baustellenzaun anzusehen.