Abend über das Zuhören in Böheimkirchen

Auf eine poetische Erlebnisreise entführte der bekannte Schriftsteller und Erzähler Folke Tegetthoff die Gäste von Matthias Halmenschlager. In der „Schule des Zuhörens“ berichtete er nicht nur über verblüffende Tatsachen über das Ohr, sondern führte mit seinen Geschichten in eine wunderbare Welt des Hörens. „Das Programm richtet sich an alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten, die alle die große Sehnsucht haben, jemanden zu finden, der ihnen zuhört. Für mich sind Märchen ein Spiegelbild unserer Seele“ so der Künstler.

Für Matthias Halmenschlager erfüllte sich mit dem Abend ein lang gehegter Wunsch. „Ich habe Folke Tegetthoff in der Schule bei einer Lesung kennengelernt. Schön, dass er Zeit gefunden hat, heute bei uns zu sein“, so der Unternehmer.