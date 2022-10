Seit 43 Jahren regiert mit den Mullahs ein theokratisches Regime im Iran. In dieser Zeit gingen viele Rechte, die die Menschen im Iran bereits hatten wieder verloren und es gab immer wieder Proteste, die blutig niedergeschlagen wurden. Als vor etwas mehr als einer Woche die 22-jährige Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam starb, sie soll den Hijab nicht richtig getragen haben sodass man ihre Haare sehen konnte, protestieren Frauen im Iran und auf der ganzen Welt.

Auch in St. Pölten kamen Menschen am Rathausplatz zusammen, um gegen das Mullah-Regime und für die Rechte der Frauen zu demonstrieren und ihre Solidarität zu bekunden. "Frauen. Leben. Freiheit", "Frauenrechte im Iran, Frauenrechte überall" und "Weg, weg, weg, die Mullahs müssen weg", schallte es in der Landeshauptstadt. "Es freut mich sehr, dass uns die Menschen eine solche Empathie entgegen bringen", freute sich die Organisatorin Manizheh Mohamadzadeh sichtlich gerührt über die Unterstützung.

