St. Pöltner gemeinsam für Frieden in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine macht auch viele St. Pöltner fassungslos. Zusammenkommen und ihre Solidarität zeigen, willen sie heute Abend. Landtagsabgeordneter Bernhard Heinrichsberger lädt um 17 Uhr zur Kundgebung beim St. Pöltner Klangturm.

"Viele niederösterreichische Jugendorganisationen haben ihr Kommen bereits zugesagt – eingeladen sind aber alle Landsleute, die ein gemeinsames Zeichen setzen wollen", sagt Heinrichsberger.

Nach der Kundgebung im Regierungsviertel startet auch die die Zusammenkunft am St. Pöltner Rathausplatz. Unter dem Motto „#YesWeCare“ wird ein sichtbares Zeichen für den Frieden gesetzt. Aus vielen Kerzen soll ab 18 Uhr ein riesiger Herz entstehen.

Der Verein „Mein St. Pölten“ hat das Treffen mit den Facebook-Gruppen „Was ist los in St. Pölten“ und „Leben in St. Pölten & Umgebung“ mit weiteren Personen auf die Beine gestellt.

„Es geht darum, ein Zeichen für Frieden und gegen Krieg zu setzen. Es soll bewusst keine Demonstration sein. Wir wollen eine Plattform bieten“, erklärt „Mein St. Pölten“-Obmann Wolfgang Hager. Denn jeder sei irgendwie unmächtig oder verzweifelt, Es gehe nun darum, dass man als eine Gemeinschaft zusammenhält.

Hager ist auch froh, dass mit Ricardo Zanot und Romana Drexler sehr schnell etwas aufgestellt wurde. Mittlerweile sei die Veranstaltung auch angemeldet und offiziell, und auch der Bürgermeister involviert.

