Der St. Pöltner Künstlerbund: Prägend seit 1946

Damals (1996) war St. Pölten schon Landeshauptstadt mit florierendem Kulturbezirk und auf dem besten Weg, den Ruf und im wahrsten Sinne den Geruch der Industriestadt abzulegen.

Ganz anders als in den schwierigen Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, als bildende Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt und dem Umland am 16. November 1946 den „St. Pöltner Künstlerbund“ konstituierten, um „die Pflege guter Kunst“ zu fördern und „weitere Kreise der Bevölkerung für die bildende Kunst“ zu gewinnen.

Zum ersten Vorsitzenden wurde der aus Brunn stammende akademische Maler Adolf Peschek gewählt, ihm zur Seite standen im Vorstand mit Ignaz Mühlbacher, Josef Tobner, Maria Sturm und der Bildhauerin Iris Hahnl-Faerber Personen, die ebenso wie die nachfolgenden Obmänner Prof. Friedrich Fischer und Prof. Fritz Küffer bis weit in die 1960er-Jahre prägend für die bildende Kunst in St. Pölten und darüber hinaus waren. Ausstellungen wurden im Festsaal der Lehrerbildungsanstalt (heute BRG/BORG), im Karmeliterhof und in der Stadtbücherei organisiert.

Für die Freiheit individueller Ausdrucksformen

Nachhaltige Spuren hinterließ Prof. Friedrich M. Seitz in seiner über 30-jährigen Präsidentschaft (1973-2006). Zu seinen Leitlinien zählte die Offenheit gegenüber neuen Strömungen in der Kunst und die Verteidigung der Freiheit der individuellen künstlerischen Ausdrucksform.

Seit 2006 leitet der Prandtauerpreisträger Ernest A. Kienzl, seit 1995 auch Vizepräsident des Landesverbands der NÖ Kunstvereine, den Künstlerbund. Mit der Eröffnung des KUNST:WERK im Löwenhof in der Linzer Straße konnte er einen Meilenstein setzen.

Seit 2008 haben hier die Mitglieder, derzeit 31, und geladene Gäste die Möglichkeit, in jährlich vier bis fünf Themen-Ausstellungen die ausgeprägte Vielfalt ihres künstlerischen Schaffens, ihrer Kreativität, zu präsentieren.

Verleihung des Adolf-Peschek-Preises

Einen Fixpunkt bilden seit der Gründung die Jahresausstellungen, ab Samstag, 15. Oktober, ist die 76. im Stadtmuseum zu besichtigen. Im Rahmen der Vernissage wird auch der Adolf-Peschek-Preis der Jury, zum Abschluss der Ausstellung der Adolf-Peschek-Publikumspreis verliehen.

„Es ist doch gerade der Künstler, der mit seiner persönlichen, oft abstrakten Sicht- und Arbeitsweise uns neue Einblicke, ja Ausblicke und so mitunter neue Perspektiven eröffnet“, schrieb Bürgermeister Willi Gruber damals im Vorwort zum Jubiläumskatalog. Überzeugen Sie sich davon! Bei einem Ausstellungsbesuch!

