Akrobatik, Clownerie & Magie demnächst in St. Pöltens Innenstadt

Werbung

Die ganze Innenstadt verwandelt sich in ein großes Open-Air-Festival bei „Bravissimo“. Am Freitag, 2., und Samstag, 3. September, kommen internationale Straßenkünstlerinnen und -künstler in die St. Pöltner Fußgängerzone und begeistern mit Tanz, Feuershows, Magie, Akrobatik und, und, und.

Zwölf Acts haben 72 Darbietungen mit im Gepäck, die bis zu 50 Minuten dauern. Auch ansässige Kultur- und Sportvereine zeigen ihr Können.

Kinder können sich bei Mitmachstationen ausprobieren genauso wie Erwachsene bei Workshops von Handstand bis zu Jonglieren. Pop-up-Stores und Food-Trucks entlang der Straßenzüge sorgen für das nötige Festivalfeeling bis in die Nachtstunden.

Am weitesten angereist kommt „The Fire Ninja“ aus Australien. Aus Japan wird ein Magier sowie ein Feuerkünstler die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner in Staunen versetzen. Frankreich, Italien, Spanien sind genauso vertreten wie einige österreichische Performer.

Das italienisch-österreichische Duo x Caso bietet Akrobatik und Comedy, El Diabolero Comedy und Diabolokünste und Flare Performance bringen Straßentheater und Luftakrobatik nach St. Pölten. Musik gibt‘s von Faela, Monsieur und Pianistin Nora sowie La Orquesta Informal.

Der Eintritt ist frei, die Artistinnen und Artisten werden mit Hutgeld bezahlt. Dabei wirft das Publikum nach jeder Show Münzen und Scheine in einen Hut.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.