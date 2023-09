Wände hinter Bahnhof in neuem Glanz dank Streetwork St. Pölten

Der schmale Weg direkt hinter dem Bahnhof Richtung Interspar war lange Zeit nicht gerade ein Juwel der Landeshauptstadt. Der braune Putz, die mangelnde Beleuchtung in der Nacht, die Schmiereien auf den Wänden. Aber was den Weg seit 2021 aufwertet, sind die Malereien des Streetwork St. Pölten an den Gebäudewänden. Und wer Freitag, Samstag dort entlang ging, konnte live eine Transformation erleben. Denn heuer wurden die Gemälde an den Wänden wieder übermalt, diesmal nach dem Motto „Psychische Gesundheit“. Zuerst durften sich die Jugendlichen selbst bei einem Workshop versuchen. Einen Tag später lud Streetwork Künstlerinnen aus der Umgebung ein, um über die alten Werke drüberzupinseln und etwas Neues zu erschaffen.

„Es ist befreiend, ein altes Werk zu übermalen“, meinte Natascha Berger aus St. Pölten. Sie entschied sich, ihr Motiv nach dem Zitat „When you are in a dark place, you think you are buried, but you are planted“ zu gestalten. Neben ihr war Teresa Hölzl aus Kirchstetten am Werk. Sie stellte das Thema „Psychische Gesundheit“ mit Pferden dar. „Sie werden oft als Symbole genommen, denn obwohl sie so stark sind, werden sie unterdrückt. Und oft muss man seine Stärke erst finden, um da ausbrechen zu können“, erklärte die junge Artistin. Eine Kollage über den Menschen in seiner Umwelt gestaltete Marianne Pleimer aus St. Pölten. Zuerst trug sie ein Stencil auf, dann malte sie mit dem Pinsel weiter.

Eigentlich ist sie Kunsterzieherin, aber Kunst im öffentlichen Raum zu gestalten, macht durch die Interaktion mit Passantinnen und Passanten mehr Spaß: „Man kommt schon so ein bisschen ins Gespräch.“ Auch Hölzl und Berger berichten vom Interesse der Vorbeigehenden. Manche wollen auch wissen, ob das denn legal ist, was sie da machen. Ist es, denn die Wände wurden ihnen zur Verfügung gestellt. „Aber die Frage kommt gar nicht so oft, ich glaube, weil wir da doch professionell am Werk sind. Die Streetworker stehen dabei und außerdem pinseln wir“, sagt Berger. Oft würden die Menschen illegale Street Art mit Graffiti assoziieren, nicht mit gemalten „Murals“, wie die Wandgemälde auch genannt werden.

Alle drei Künstlerinnen arbeiten ausschließlich auf legalen Wänden und sind froh, so den öffentlichen Raum verschönern zu können. Dem Streetwork war wichtig, Artistinnen aus der Umgebung einzuladen. „Die Streetart-Szene ist auch oft männlich, es ist schön, dass hier so viele Frauen am Werk sind“, sagt Pleimer.