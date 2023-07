Vorbereitungen für St. Pöltner Art Session in vollem Gange

Am 26. August ist es soweit, zum zweiten Mal findet die Art Session am Areal der ehemaligen Firma Glanzstoff statt. Bei freiem Eintritt können Besucherinnen und Besucher neue, abwechslungsreiche und spannende Formen von Kunst erleben. Rund 30 Kunstschaffende sorgen für Kunsterfahrungen, wie sie sonst kaum zu sehen ist. Damit die Veranstaltung reibungslos über die Bühne gehen kann, haben die Ausstellerinnen und Aussteller schon jetzt Einblick in das Areal bekommen. Sie sollen ein Gefühl für den Veranstaltungsort bekommen, der ihren Ateliers keineswegs gleicht, und den für sie optimalen Platz finden.

Die Stadt St. Pölten und das Land Niederösterreich unterstützen die Art Session STP 2023, dadurch kann sie kostenlos besucht werden. Für Viktor Nezhyba, den Organisator der Veranstaltung, ist klar: „Mir ist total wichtig das Kunst für alle frei zugänglich ist. Niemand soll auf das Erlebnis Kunst verzichten müssen.“

Im Rahmen der Live Shows werden auch 2023 wieder einige Künstlerinnen und Künstler vor den Augen der Gäste neue Werke entstehen lassen, manchmal sogar mit Hilfe der Zusehenden. Heuer neu ist die Turbinenhalle, auch sie wird Teil der Art Session sein und als Exibitionshalle integriert werden. Jedoch erwartet die Gäste keineswegs hängende Kunst an den Wänden, sondern Inszenierungen aller Art. „Wir wollen Kunst inszenieren, die Besucher ein wenig überraschen“, so Nezyhba. Den Künstlerinnen und Künstler haben in der Art der Präsentation freie Wahl. Von Fotoinstallationen mit Beleuchtung und außergewöhnlichen Staffeleivariationen mit Betten und Stühlen ist alles dabei. Zusätzlich gibt es Führungen durch die Hallen vorbei an den Kunstwerken, bei denen Annu Hasenzagl Einblick in sonst nicht zugänglichen Bereichen schafft. Zwei DJs sorgen in der Kesselhalle für die richtige Stimmung. Mit Technomusik sollen auch Zielgruppen angesprochen werden, die sonst eher selten Kunstausstellungen besuchen.

Starten wird die Veranstaltung am 26. August mit der Eröffnung der Turbinenhalle um 13 Uhr und einem Shooting mit Model Joyca. In der großen Kesselhalle wird ab 17 Uhr die Live Art Show präsentiert, mit der Finalshow „Helden von heute“ werden Künstlerhände zusammen mit Besucherinnen und Besuchern ein großes gemeinsames Kunstwerk schaffen. Andreas Du-Rieux, bekannt als ORF Tennismoderator, wird auch in diesem Jahr wieder durch das Live Programm führen.

Da auch in diesem Jahr die Besucherzahl in beiden Hallen begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten. Diese ist kostenlos über die Veranstaltungshomepage möglich und öffnet freien Zugang zu allen Ausstellungsbereichen.