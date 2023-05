Collage zum ökologischen Fußbadruck im Wilhelmsburger Geschirrmuseum

Bei der dritten Kunstintervention „Der Fußabdruck“ nahmen Musiker Michael Fischer mit dem Saxophon und Lyrikerin Siljarosa Schletterer das Publikum in den einstigen Geschirrfabrik-Hallen mit in einer Klangcollage zum ökologischen Fußbadruck mit auf eine Reise. Die Klangcollage von Michael Fischer machte die Lesung in der Daisyworld mit den ausgestellten Skulpturen zu einem Gesamtkunstwerk.

„Im Laufe der Veranstaltungsreihe Dystoploly gibt es mehrere dieser avantgardistischen Kunstinterventionen für ein interessiertes Publikum,“ verweist Gerhard Malecik, Mitglied der Künstlergruppe, auf das kommende Programm. Das ist zu finden unter www.stachel.art.

Foto: Christa Stangl

