Schriftzüge am Rathaus, Bahnhof und Landhaus dürfen bleiben

Aus temporären Kunstprojekt wird zeitlose Installation. Ursprünglich wurden die Schriftzüge während des Gegenwartskunst-Projekt "In This Together" 2020 an den bekanntesten Dächern der Stadt angebracht. Damals wurde die 25-jährige EU-Mitgliedschaft Österreichs gefeiert. Heute passen die Sprüche wie eh und je.

„Die Schriftzüge regen gerade in der aktuellen weltpolitischen Lage, also mit der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und den damit verbunden Folgeschäden, zu tiefgründigen Diskussionen an. Die Botschaften der Künstlerin Borjana Ventzislavova erinnern uns daran, dass sich Krisen in einer globalen Welt auf uns alle auswirken“, so Bürgermeister Matthias Stadler.

"In this, we're all together"

Die Neon-Schriftzüge stehen in direkten Bezug mit dem Gebäude, auf dessen Dach sie prangen. Am Bahnhof steht "Ihr Name ist Europa, sie kam über das Meer". Das Rathaus ziert "Quo vadis, Europa?", was übersetzt so viel bedeutet wie "Wohin gehst du, Europa?" und am Landhaus findet sich der Spruch "In this, we're all together".

Nach zwei Jahren hat sich gezeigt, dass das Kunstprojekt nicht an Aktualität verloren hat. Deswegen haben sich die Stadt St. Pölten, das Land Niederösterreich und die ÖBB dazu entschieden, die Schriftzüge auf ihren Dächern zu behalten.

„Es ist eine große Freude für mich, dass meine Neon-Kunstwerke auf eine derart positive Resonanz stoßen. Es ist auch das erste Mal, dass meine Werke auf eine unbestimmt lange Zeit erhalten bleiben und das gleich auf drei so wichtigen Bauwerken in der Landeshauptstadt“, freut sich die Künstlerin Borjana Ventzislavova.

