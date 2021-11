Neue Köpfe für Kunst- und Kulturschwerpunkt St. Pölten 2024

Das Team für den „Kunst- und Kulturschwerpunkt St. Pölten 2024“ steht. Muhammet Ali Baş, Magdalena Chowaniec und Nele Kaczmarek setzten sich unter mehr als 100 Bewerbern aus sieben Ländern durch. Sie werden nun als Kuratoren und Vermittler an der Vorbereitung und Durchführung des Festivals arbeiten. Dessen Titel und der grafische Auftritt des Gesamtprojekts werden Anfang 2022 öffentlich vorgestellt.

„Unser Ziel ist ein spartenübergreifendes, sozial inklusives und ökologisch orientiertes Festivalprogramm. Wir werden uns mit Fragen beschäftigen, die etwa das Zusammenleben von Menschen und nichtmenschlichen Existenzformen auf diesem Planeten bereits in der Gegenwart prägen und noch mehr in der Zukunft bestimmen werden“, erklärt der künstlerische Leiter Christoph Gurk. Themen von weltweiter Relevanz sollen aus dem Stadtgeschehen und der Geschichte heraus entwickelt werden und Modelle kultureller und politischer Arbeit entstehen.

Die in Rostock geborene Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Nele Kaczmarek initiiert an mehreren Orten im Stadtraum von St. Pölten einen Ausstellungsparcours, der auf der Grundlage von Begegnungen zwischen Künstlern, Autoren, Gästen und Bewohnern St. Pöltens entsteht.

Bereits Ende August begannen die aus Polen stammende Kuratorin Magdalena Chowaniec und Kunstvermittler Muhammet Ali Baş aus Dornbirn mit ihren Erkundungen in St. Pölten. Sie arbeiten an Ideen, wie die Stadtgesellschaft in ihrer Vielfalt als Teilnehmende an soziokulturellen Projekten aktiviert werden könnte.