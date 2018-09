Wenn es nicht so schade wäre, würde man schon fast Schmunzeln: Beim Schritteweg in Markersdorf-Haindorf wurden zur Kennzeichnung des Weges Zwerge angebracht, die die richtige Richtung vorgeben. „Einige Mütter haben mit ihren Kindern in mühevoller Arbeit die Zwerge aus Holz gestaltet“, sagt Vizebürgermeisterin Gerlinde Birgmayr. Vor Kurzem sind einige Zwerge plötzlich verschwunden. „Jemand nimmt sich Zeit und gestaltet liebevoll diese Wegweiser. Schade um die Arbeit, die investiert wurde. Nicht einmal fünf Monate sind die Zwerge gestanden. Mir tut das in der Seele weh“, ist Birgmayr verärgert.

So sahen die liebevoll gestalteten Holz-Zwerge aus. | NOEN

Nachdem die Gemeinde einen Aufruf für die Zwerge gestartet hatte, tauchte plötzlich einer wieder auf. „An einem besonders kuriosen Platz – nämlich beim Kreisverkehr in Prinzersdorf“, so Birgmayr. Ihrer Meinung nach habe sich jemand einen besonders schlechten Scherz erlaub. Bei der Polizei Prinzersdorf wurde jedenfalls Anzeige seitens der Gemeinde erstattet. „Insgesamt wurden vier Zwergerl gestohlen und mittlerweile alle abmontiert. Die Ermittlungen laufen“, bestätigt ein Beamter.