Elisabeth Fröhlich traute ihren Augen nicht: Als sie in Heuberg entlang der Perschling spazieren ging, entdeckte sie auf einem großen Stein mitten im Fluss eine Schildkröte.

„Die Gelbwangen-Schmuckschildkröte saß da genüsslich in der Sonne“, erzählt sie schmunzelnd. Sie hat das Tier mit nach Hause genommen und sich im Internet über die richtige Haltung erkundigt. Fündig wurde sie auf der Website von RespekTurtle. Der Verein betreibt einen Gnadenhof in Seebarn (Gemeinde Grafenwörth). „Wir haben drei bis fünf Fundmeldungen von solchen Tieren am Tag. Nach EU-Gesetz müssten sie eigentlich eingeschläfert werden, was man in anderen Ländern schon macht, weil sie invasiv sind“, erklärt Obmann Markus Putzgruber.

Die Tierschutz-Aktivisten haben sich zum Ziel gesetzt, den Schildkröten eine Überlebensinsel zu bieten und sie nach Möglichkeit an gute Plätze zu vermitteln. Die Leute würden sich oft die Tiere anschaffen, und wenn sie dann bemerken, dass sie im Aquarium nicht gut zu halten sind, setzen sie sie aus. Dabei bedrohen sie bei uns das ökologische Gleichgewicht, fressen etwa aus den Gewässern die Molche, weiß der Experte. Manche sind so widerstandsfähig, dass sie bei uns sogar den Winter überdauern könnten – vor allem die Weibchen, sagt Putzgruber. „Vielleicht findet sich ja jemand, der sie vermisst“, meint Elisabeth Fröhlich und gibt für diesen Fall ihre Telefonnummer 0676/796 58 99 bekannt. Ansonsten hat sich die Familie schon einmal über die Überwinterung schlau gemacht.