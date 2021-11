Corona-Pause für Brandstetter-Diskos in St. Pölten und Neulengbach

„Wir gehen kein Risiko ein, ziehen die Reißleine und schließen zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter unsere beiden Nachtlokale La Boom in St. Pölten und Till Eulenspiegel in Neulengbach“, informiert Andreas Brandstetter. Denn die Epidemie-Lage lasse keine Nachtgastronomie mehr zu, ist der Unternehmer überzeugt.

Weihnachts Einstimmung Anzeige Advent bei Gartenbau Nentwich

Er nehme seine Verantwortung wahr, „obwohl das natürlich weh tut. Wir haben immerhin 60 Mitarbeiter in den beiden Betrieben.“ In den Diskotheken getanzt und gefeiert werden kann dann wieder, wenn sich die Lage beruhigt hat, erklärt Brandstetter: „Wir nehmen aber schon die Regierung in die Pflicht. Sie muss sich Maßnahmen für die Wirtschaft überlegen.“