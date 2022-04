Bühne frei für „Baraqa“ in St. Pölten

Werbung

Mit viel Humor gesellschaftspolitische Themen aufarbeiten: Das will Çağrı Doğan in seiner Inszenierung von „Baraqa“. In der Komödie geht es um die Existenzängste einer reichen Familie. Ein geflüchtetes Mädchen, das bei ihnen arbeitet, will helfen. Aber nicht ganz ohne Eigennutz.

Das Theaterstück wird vom Verein Kulturfabrik in Szene gesetzt. Doğan hat so in den vergangenen Jahren mehrere Stücke erarbeitet. Innerhalb eines Jahres werden die Jugendlichen bühnenreif gemacht. Viele kommen auch aus migrantischen Milieus. Dabei geht es nicht nur ums Schauspiel, sondern auch um Persönlichkeitsbildung. „Es ist mir wichtig, an die Jugendlichen heranzukommen, die keine Berührungspunkte mit Theater haben“, erklärt Doğan. So hätten sich bei einem Teilnehmer beispielsweise die Noten verbessert, nachdem er in der Kulturfabrik begonnen hat.

Premiere ist am Freitag, 15. April, um 19.30 Uhr im Forumkino. An den beiden darauffolgenden Tagen sind ebenso Auftritte. Karten: 0699/19052788.

