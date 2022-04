St. Pöltner Bürgerinnen erobern die Bühne

Werbung

„Die Weltgeschichte ist nur die Geschichte kluger Männer“: Dieses Zitat widerlegt das Bürgertheater-Ensemble unter Leitung von Regisseurin Nehle Dick in der neuen Landestheater-Produktion „1922-2022 Frauenleben in Niederösterreich“.

Premiere feiert das Laientheater-Stück am Freitag, 22. April, um 19.30 Uhr in der ehemaligen Glanzstoff. Die Hallen- Räumlichkeiten lassen für Dick viele Assoziationsmöglichkeiten zu. Die Betonung liegt für sie auf der dauerhaften Arbeit, die Frauen seit jeher leisten.

40 Mitglieder des Bürgertheaters recherchierten zur Emanzipationsgeschichte der Frauen in Niederösterreich in Archiven und Bibliotheken. Viele Anregungen, die in das Bühnenwerk einflossen, sind auch aus Texten, die Mitglieder des Ensembles über ihre Großmütter verfassten. Der Stücktext hat einen revueartigen Charakter. Die Szenen folgen einer losen Dramaturgie flott aufeinander.

Nehle Dick, die die Aufführung inszeniert, leitet das Bürgertheater seit sieben Jahren. Die Leitung einer Laientheatergruppe birgt für sie viel Unerwartetes. „Das hat Vor- und Nachteile“, sagt sie.

„In den Endproben, wenn alle ein bisschen nervös werden, ist es oft gar nicht einfach, die vielen Befindlichkeiten zusammenzuhalten. Das kenne ich von Profis so nicht“, sagt die 43-jährige Regisseurin. Auf der anderen Seite hebt Dick die Diversität des Ensembles hervor. „Diese große Gruppe bietet völlig unterschiedliche Charaktere, Altersstufen und Herkunft. Professionelle Teams sind hingegen meist viel homogener.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.