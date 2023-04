St. Pöltner Kulturverein Namenlos ist zurück auf der Bühne

Die 15. Uraufführung bringt der Kunst- und Kulturverein Namenlos im Herbst auf die Bühne. Autor und Intendant Jürgen Johannes Mempör holt dafür die Protagonisten der beliebten Zeichentrickserie Heidi ins Heute. Es zeigt Heidi, Almöhi und Co, die auf den Romanfiguren von Johanna Spyri basieren 42 Jahre danach. Die Kinder sind mittlerweile erwachsen, Almöhi ist 104 und leidet an Demenz. Gereizt hat Mempör das Stück, „weil viele verschiedene Charaktere mitwirken und es keine Fabel ist oder eine Holzpuppe, sondern Menschen.“

Mempör hat sich wieder ein humorvolles Skript einfallen lassen. Heidi betreibt seit 18 Jahren in der umgebauten Almhütte, in der sie aufwuchs, eine Pension mit ihrem Lebensgefährten Jakob. Heidis früherer Freund Peter, mit dem sie die Pension noch eröffnet hatte, verschwand spurlos als er Medizin aus der Dorfapotheke für die Geißenzucht holen wollte.

Dass Heidi damals schwanger war, hat er nie erfahren. Und auch Heidis Tochter Agnes Adelheid kennt ihren richtigen Vater nicht, wünscht sich aber ihn zu treffen. Natürlich darf auch der Almöhi nicht fehlen. Er ist mittlerweile 104 Jahre alt und leidet an Demenz. Er wohnt im Altenheim, büxt aber immer wieder aus um Heidi zu suchen. Es wird also spannend, was es mit dem Verschwinden von Peter auf sich hat.

Premiere feiert das Stück am Freitag, 20. Oktober, wie gewohnt im Volksheim Pottenbrunn statt. Nach der langen Pause seit dem Stück „Endstation Wahnsinn“, eine Krankenhaus-Satire, sind die Schauspielerinnen und Schauspieler wieder hochmotiviert. Die Änderung des Namens von Theaterensemble zu Kunst- und Kulturverein Namenlos, der 2021 erfolgt, hat übrigens praktische Gründe: „Wir können so ein breiteres Spektrum abdecken: nicht nur Theater, sondern um auch Musik und Filmprojekte. Alles was Kunst und Kultur betrifft. Für das Theater im Volksheim bleibt alles beim Alten“, sagt Mempör. Karten können ab 19. Juni reserviert werden.

