Jugendbewerb der Samariter am Rathausplatz in St. Pölten

Trotz Regens und kalten Wetters trafen sich zehn Bewerbsgruppen des Samariterbundes am St. Pöltner Rathausplatz, um zum bereits 49. mal die Landeswettbewerbe der Samariterjugend NÖ abzuhalten. „Die Theoriebewerbe konnten wir am Freitag wegen des schlechten Wetters leider nur begrenzt abhalten, heute finden die Praxisübungen aber normal statt“, erklärt Sophie Bachler. Im Rahmen der Übungen kümmerten sich im Praxisteil die Kinder der Jugend 1 (sechs bis zwölf Jahre) um eine verletzte Person, welche sich mit einer Heckenschere schnitt und die Jugendlichen der Jugend 2 (13-18 Jahre) führten eine Reanimation durch. Diese Aufgaben wurden dabei jeweils von einer Gruppe bestehend aus drei Personen gemeistert. In der Kategorie Jugend 1 erreichte Persenbeug den ersten Platz und St. Georgen am Steinfeld konnte sich den Sieg und somit den Titel des Landesjugendmeister 2023 in der Kategorie Jugend 2 sichern.

Neben dem Samariterbund und dessen Bewerb konnten sich auch andere Blaulichtorganisationen am St. Pöltner Rathausplatz vorstellen. So waren unter anderem die Polizei oder auch die Freiwillige Feuerwehr Wagram vertreten und gaben einige Einblicke in ihr Aufgabengebiet.