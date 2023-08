Als falsche Verlagsmitarbeiter Geld ergaunert

Sie seien aus Berlin gekommen, um sich Wien anzuschauen, so ein 22-jähriger Kosovare, ein Italiener (23) und ein Deutscher (22). Zu diesem Zweck hätten sie sich eine Unterkunft in St. Pölten gesucht. Von dort aus wollten sie Ausflüge in die Bundeshauptstadt machen. Diese Schutzbehauptung sollte nur die eigentliche Absicht des Trios verschleiern - sie hatten den Auftrag zu betrügen.

Dafür fuhren sie an zwei Tagen - am 30. Mai und 1. Juni dieses Jahres - in eine Katastralgemeinde von Harmannsdorf gezielt zu einem älteren Ehepaar. Dieses hatte bereits im Frühjahr beim Verlag ihres Vertrauens Interesse bekundet, seine Kunstbuchsammlung zu verkaufen. Damals wurde dem Ehepaar gesagt, das könne drei bis zwölf Monate dauern, bis jemand vorbeikäme. Die drei mussten von den Absichten ihrer Opfer gewusst haben, denn sie gaben sich als Mitarbeiter des betreffenden Verlages aus.

Ehepaar wurde stutzig: Keine Mitarbeiter mit diesen Namen

Die Sammlung wurde im Verkauf mit 147.000 Euro taxiert, wofür eine Kaution von 17.500 Euro zu hinterlegen sei. 13.000 Euro erhielten der Kosovare und der Deutsche ausgehändigt, für den Rest wollten die Herren am nächsten Tag zurückkehren. Nach dem ersten Besuch wurde das Paar dann doch stutzig und erkundigte sich beim Verlag, der die angegebenen Namen nicht als Mitarbeiter identifizieren konnte. Aus diesem Grund warteten am nächsten Tag auch nicht 4.500 Euro - diesmal kamen der Kosovare und der Italiener vorbei - auf die Täter, sondern Polizeibeamte.

Nun stand ihre Verhandlung wegen Betrugs am Landesgericht Korneuburg an, wobei die jeweilige Verantwortung der Angeklagten recht unterschiedlich ausfiel. Zwar bekannte sich der Kosovare schuldig, verwies aber ansonsten auf seine Aussage beim Haftrichter und zu Mittätern sagte er sowieso nix. Komplett konträr der 23-Jährige, der plädierte auf nicht schuldig. Er sei mit seinem Kollegen in der Früh beim Frisör gewesen und danach einfach zu dem Termin mitgefahren.

Aus Angst um die Familie bekam Richterin nur spärlich Auskunft

Grundsätzlich am umfangreichsten ließ sich der Deutsche, der sich schuldig bekannte, auf die Fragen von Richterin Astrid Raufer ein. Aber er wollte ebenso zum Beispiel zum Verbleib des Geldes nichts sagen oder auch nichts Näheres zur Unterkunft in St. Pölten: „Ich kann nichts sagen wegen der Familie.“ Tatsächlich fand Raufer im Beweisverfahren und bei der Befragung der beiden Geschädigten keinen Hinweis für eine Tatbeteiligung des jungen Italieners, sodass er im Zweifel freigesprochen wurde.

Die beiden anderen - bisher Unbescholtenen - wurden wegen schweren Betrugs zu jeweils zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Den unbedingten Teil ihrer Strafe - zwei Monate - hatten sie durch die Zeit seit ihrer Inhaftierung schon verbüßt, womit die Richterin die Enthaftung anordnete. Das führte zu großem Schluchzen im Zuschauerraum des Gerichtssaals, in dem sich viele Angehörige der Verurteilten versammelt hatten. So stand der Ausreise der „Kriminaltouristen“ also nichts mehr im Wege.