Dass der Angeklagte gut mit Zahlen umgehen kann, zeigte sich schon während der Einvernahmen durch die Polizei. Fast auf den Cent genau konnte der 48-Jährige die Summe nennen, die er über sieben Jahre lang als Sachverständiger der Pensionsversicherungsanstalt von seinem Arbeitgeber abgezweigt hatte – obwohl er darüber keine Aufzeichnungen führte. Es sind rund 360.000 Euro, die der Alleinverdiener als Zukunftsvorsorge für seine beiden Kinder angelegt hat. Daraus wird nun aber nichts.

Der Fall flog auf, der Mann sitzt jetzt vor dem Richter.

Der Verteidiger räumt ein, dass die Vorgehensweise des Angeklagten „etwas seltsam“ gewesen sei. Er soll einem Bekannten den Reisepass entwendet und sich mithilfe eines darauf geklebten Fotos als dieser ausgegeben haben. In dessen Namen hatte er über 400 Sparbücher angelegt. Mithilfe von gefälschten Verträgen und Honorarnoten für 24-Stunden-Pflegekräfte hatte er dann über Jahre immer wieder Pflegegeldbeiträge auf die Sparbücher überwiesen und dabei Passwörter von anderen Mitarbeitern verwendet. Tatsächliche Pflegefälle schädigte er damit nicht, da er sich Fälle heraussuchte, die keine rückwirkende Auszahlungen von Pflegegeld beantragt hatten, und dazu dann Anträge fälschte. Nur in einem Fall hatte er eine Frau um rund 300 Euro Pflegegeld betrogen. Diesen Betrag hat er mittlerweile zurückgegeben.

„Ich war froh, als das Ganze aufgeflogen ist“

Zuerst hatte er es mit kleinen Beträgen versucht, erzählt der 48-Jährige. Weil es keinem auffiel, hatte er weitergemacht, aber immer wieder aufgehört. Vor allem um die Weihnachtszeit herum hatte ihn sein Gewissen geplagt. Ihm stockt die Stimme und ihm kommen die Tränen. „Ich war froh, als das Ganze aufgeflogen ist“, gesteht er ein. „Es war von vorne bis hinten falsch und ich will meine Fehler aufarbeiten.“ Vor einem Jahr hatte er sich bereits freiwillig in Bewährungshilfe und Therapie begeben. Das Geld, von dem er nichts ausgegeben hat, erstattet er in vollem Umfang zurück.

Dass das Geld noch da ist, mildert seine Strafe, auch dass er bisher unbescholten war und mit den Behörden kooperiert hat. Er wird in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Wegen der hohen Schadenssumme stehen ein bis zehn Jahre Haft im Raum, am Ende bekommt er drei Jahre, eines davon unbedingt. Möglicherweise kann er das Jahr mit einer Fußfessel absitzen, sagt der Richter. Das Urteil ist rechtskräftig.