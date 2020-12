Es ist nicht viel los an diesem Dienstagvormittag Anfang November, als ein routinierter Detektiv einen jungen Mann im St. Pöltner Media-Markt dabei beobachtet, wie er einen USB-Stick in seiner Jackentasche verschwinden lässt. Die USB-Sticks sind begehrt, die 155 Euro Speicherplatz bezahlt dieser Interessent jedoch nicht. Am Parkplatz ist dann aber Endstation, der Detektiv hält ihn an. „Mitkommen!“, heißt es, es geht ab ins Büro.

Noch während sie hineingehen lässt der 31-Jährige den USB-Stick von der Jackentasche in die Hosentasche wandern – er hat nichts, sagt er immer wieder, doch dem Detektiv entgeht das nicht. Im Büro findet sich der USB-Stick dann plötzlich auf dem Schreibtisch wieder. Jetzt könne er ja wohl gehen, meint der Dieb. Er stößt den Detektiv mehrmals weg, als dieser ihn daran hindern will den Raum zu verlassen. Doch es hilft nichts. Die Polizei kommt und durchsucht ihn. Noch bevor es die Beamten sehen hat der Detektiv den Griff einer CO2-Pistole in der Tasche des Angeklagten entdeckt. Gezogen hat er diese allerdings nicht. Die habe er immer für seine eigene Sicherheit dabei, sagt der junge Mann. Er habe einfach vergessen, dass er sie an dem Tag dabeihatte. Das glaubt ihm der Richter sogar, bedroht hat er ja schließlich niemanden damit.



Mehr als zwei Jahre Haft wegen Rückfall

Dass er sich aber nicht mehr genau erinnern kann, weil er unter Drogen stand, das glaubt der Richter weniger. Schließlich habe der Angeklagte die Vorfälle ja sehr genau geschildert. Auch wenn seine Version von der Sichtweise des Ladendetektivs abweicht. Er habe einfach vergessen zu zahlen, was er mit dem USB-Stick wollte, das weiß er nicht mehr. Möglicherweise wollte er ihn verkaufen, um seine Sucht zu finanzieren, mutmaßt der Richter. Ja, gibt der Angeklagte ein wenig beschämt zu. Die gestohlenen Kennzeichen, die die Polizei in seinem Kofferraum versteckt beim Reservereifen fand, die will er allerdings gefunden haben. „Ich wollte sie zum Fundamt bringen“, sagt er. Fraglich, sagt der Richter.

Er hat den Angeklagten schon einmal wegen eines Suchtmitteldelikts verurteilt und ihm Therapie verordnet. Unmittelbar nach dem Ende der Therapie sei er jedoch wieder rückfällig geworden, so der Angeklagte. 15 Monate bedingt hat er noch vom letzten Mal offen, 12 Monate bekommt er dieses Mal und muss somit 27 Monate in Haft wegen Nötigung, Urkundenunterdrückung und Diebstahl.

Fall gelöst.