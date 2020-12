Auf der Anklagebank sitzt ein kleiner, älterer Herr, dünn, mit Brille und ohne Vorstrafen – bis heute. Denn es hat Jahrzehnte gedauert, bis seine Stieftochter über die unglaubliche Gewalt sprechen kann, die der heute 71-Jährige seiner Familie von 1980 bis 2012 angetan hat und die er schließlich vor der Richterin zugibt.

Trotz eines Waffenverbotes habe er mehrere Waffen in seinem Haus in einem St. Pöltner Stadtteil gehabt. Er soll seine Kinder und seine Frau seit den 1980er-Jahren mit Fäusten, Fußtritten, Gürtel und Peitschen immer wieder schwer verletzt, die Kinder kopfüber in die Regentonne gesteckt, sie gefoltert und ihnen mit dem Einsperren, mit Waffen und dem Tod gedroht haben, falls sie jemals etwas sagen sollten. Seit dem Hochzeitstag habe er seine Frau geschlagen, eine Katze soll er mit einem Stock vor den Augen der Kinder zu Tode geprügelt haben. „Die Kinder haben mich darum gebeten, die Viecher zu erschlagen“, sagt der Angeklagte dazu. „Sie waren krank, es war Mitleid.“ Ungläubiges Schweigen im Saal. Die Nüchternheit, mit der der Beschuldigte spricht, macht sprachlos.

Die Stimme des Privatbeteiligtenvertreters ist belegt, als er erzählt, was seiner Mandantin durch deren Stiefvater widerfahren ist: „In 20 Jahren ist mir so etwas noch nicht untergekommen. Als Menschen kann man ihn nicht mehr bezeichnen.“ Mit einem Messer soll er der Stieftochter in die Hand gestochen, ihr als Kind eine ungeladene Waffe an den Kopf gehalten und zu seiner Belustigung abgedrückt haben. Seit dem Volksschulalter habe er sie sexuell missbraucht und über Jahre vergewaltigt. Ihr Leben ist damit zerstört, auch wenn sie mit ihrer Anzeige schlussendlich den Mann vor Gericht gebracht hat, der für so viel Leid verantwortlich ist.

Völlig grundlose Handlungen

Als die Richterin nach dem Wieso fragt, weiß der Beschuldigte keine Antwort. „Ich weiß fast nichts mehr, da sind so viele Jahre dazwischen. Es wird schon stimmen, was in der Anklageschrift steht“, sagt er. Vor der Verhandlung stritt der Angeklagte noch alles ab, und spielte die Taten herunter. „Ich habe sehr viel gearbeitet damals, die Arbeit ist mir einfach über den Kopf gewachsen und ich war lange alkoholkrank“, fügt er während der Verhandlung hinzu.

„Wissen Sie, viele, die dort sitzen, wo Sie jetzt sitzen, tun sich vor allem selbst leid. Aber was ist mit den Menschen, denen sie das angetan haben? Denken sie an die?“, fragt die Richterin und er überlegt. „Ich habe Leben zerstört“, stellt der Angeklagte dann fest. „Ja, das haben sie“, sagt die Richterin. Reue kann sie nicht erkennen. „Doch, jahrelang, seit ich nicht mehr trinke“, wirft der Beschuldigte ein. Auch wenn er viele der Vorfälle vergessen zu haben scheint, seine Stieftochter hat sie nicht vergessen.

„Wusste genau, was er tut“

Während allen Taten war der Mann zurechnungsfähig, er wusste genau, was er tut, bestätigt ein psychiatrischer Gutachter. Bei seinem Alkoholproblem habe es sich lediglich um „Spiegeltrinken“ gehandelt. Auch wenn die Geschwister so schnell wie möglich von zuhause auszogen, machte der Beschuldigte bis zu seiner Verhaftung weiter. Seine Enkelin soll er noch 2018 auf einer Weihnachtsfeier sexuell belästigt haben. Das ist der einzige Anklagepunkt, den er abstreitet.

Weder Richterin noch Geschworene zweifeln an seiner Schuld, deshalb dauert die Beratung nicht lange. Sie sehen zwar ein Geständnis aber keine Reue, erschwerend ist der lange Tatzeitraum, das Zusammentreffen mehrerer Vergehen, die Zahl und das Alter der Opfer, dass er deren Hilflosigkeit ausgenutzt hat und, dass es sich bei ihnen um Angehörige handelte. Das vorläufige Urteil: 13 Jahre Haft. Der Angeklagte soll den Geschädigten außerdem 70 Euro, 100 Euro sowie 38.000 Euro zahlen. Er legt Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde ein.