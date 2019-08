Dem 26-Jährigen werden laut Anklage grob fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Gemeingefährdung vorgeworfen, ihm drohen bis zu zwei Jahre Haft. Ein Urteil wird für Mittwoch erwartet.

Am ersten Prozesstag am 20. März hatte sich der Angeklagte nicht schuldig bekannt. Die Verhandlung wurde zur Einholung eines weiteren Gutachtens vertagt. Die angeforderte internistische Expertise soll klären, ob der 26-Jährige - wie von ihm behauptet - vor dem Unfall eine Synkope, also eine kurzzeitige Bewusstlosigkeit, erlitten haben könnte.

Eine "Himmelstreppe" der Mariazellerbahn war am 26. Juni 2018 im Raum Völlerndorf in der Gemeinde Gerersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) laut Staatsanwaltschaft zu schnell - mit 62 bis 64 statt der erlaubten 35 km/h - in eine Kurve gefahren und entgleist. Die hinteren Wagen fuhren auf die vordere Garnitur auf. Von den rund 80 Passagieren wurden vier schwer und 28 leicht verletzt.