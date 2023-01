Schüsse bei Polizeieinsatz: Mann bekannte sich teilschuldig

Dem Angeklagten wird u.a Gefährdung der körperlichen Sicherheit und versuchte schwere Körperverletzung von Beamten angelastet. Er bekannte sich teilweise schuldig.

Der mehrfach einschlägig vorbestrafte österreichische Staatsbürger, der laut eigenen Angaben auf einer Art Botenfahrt "ein halbes Kilo Marihuana " bei sich hatte, soll am 25. November 2022 mit einem Pkw Straßensperren der Polizei durchbrochen und mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Aufgrund der im Wagen mitgeführten Drogen sei er in "Panik und Angst" geraten, sagte der Beschuldigte am Freitag auf die Frage, warum er nicht einfach angehalten habe.

Der Lenker soll gegen 17.00 Uhr auf einen Beamten zugefahren sein, sodass dieser Schüsse aus seiner Dienstwaffe auf die Reifen des Autos abgab. Nach dem Aufprall eines Geschosses dürfte es zu einer Zersplitterung gekommen sein, wodurch ein Polizist am linken Unterschenkel verletzt wurde. "Ein Abpraller, der steckengeblieben ist", sagte der Betroffene im Zeugenstand. Der Beamte wurde ambulant im Universitätsklinikum St. Pölten behandelt. "Nach einer Woche habe ich aber schon fast wieder normal belasten können." Ein Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten rund um die Schussabgabe wurde eingestellt, weil laut Staatsanwaltschaft keine Fahrlässigkeit vorlag. Der Mann soll in Notwehr gehandelt haben.

Der 25-Jährige ohne Führerschein soll den nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw mit gestohlenen tschechischen Kennzeichen in der Landhausgarage abgestellt und danach versucht haben, mit einer 28-jährigen Rumänin per Zug zu flüchten. Das Duo wurde am 26. November 2022 am Bahnhof St. Pölten in Gewahrsam genommen.

In Summe sah sich der österreichische Staatsbürger im Rahmen der Einzelrichterverhandlung einer ganzen Reihe an Vorwürfen gegenüber. Neben Gefährdung der körperlichen Sicherheit, versuchter schwerer Körperverletzung von Beamten und Widerstand gegen die Staatsgewalt ist das - in Bezug auf die gestohlene Kennzeichen, die der 25-Jährige aus Geldnot verwendet haben will - Urkundenunterdrückung. Ebenfalls verantworten muss sich der junge Mann wegen unbefugten Besitzes einer Waffe, konkret eines Wurfmessers. Hinzu kommen schwere Sachbeschädigung und fahrlässige Körperverletzung.

Der 25-Jährige war grundsätzlich tatsachengeständig und bekannte sich zu den Vorwürfen teilweise schuldig. "Es ist gut, dass in der Sache nicht mehr passiert ist", konstatierte Verteidiger Roland Schöndorfer. Der Angeklagte selbst will einen ausweichenden Beamten bei seinem Fahrmanöver im Zusammenhang mit der Straßensperre nicht gesehen haben, offenbarte allerdings auch Erinnerungslücken. "Auf den Polizisten zugefahren bin ich nicht", stellte er dann doch klar. Er habe auch niemanden verletzten wollen.

Im Nachhinein ist der österreichische Staatsbürger nicht stolz auf den Vorfall. "Ich wollte nie, dass es so passiert. Überhaupt so extrem, wie es war." Zu zahlreichen vorangegangenen strafrechtlichen Verurteilungen sagte der 25-Jährige: "Ich will selber, dass es irgendwann ein Ende hat." Er wolle eine "intensive Therapie" machen.

