Landestheater St. Pölten lüftet den Vorhang

Der größte Schuhschrank- und Kleiderschrank der Landeshauptstadt befindet sich wohl am Rathausplatz - und zwar im Landestheater. Beim "Theaterfest für Alle" nahmen Besucherinnen und Besucher Einblick in die Schätze der Kulturinstitution. Bei Führungen ging es auf die Bühne, ins Kleiderdepot, zur Requisite und zu all den anderen spannenden Orten im Theater, die normalerweise verborgen bleiben.

Eine Tombola, Kinderschminken, Technikshows und mehr rundeten das Programm ab.

Nächste Woche startet die Saison dann mit Arthur Schnitzlers Reigen.

